«Локомотив» – «Краснодар». Стартовые составы
Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Краснодара», которые сегодня встретятся в Москве в 19-м туре РФПЛ.
«Локомотив»: Гилерме, В. Денисов, Пейчинович, Чорлука, Кверквелия, Янбаев, И. Денисов, Игнатьев, Фернандеш, Алексей Миранчук, Майкон.
Запасные: Коченков, Абаев, Ротенберг, Михалик, Маргасов, Ндинга, Коломейцев, Баринов, Тарасов, Касаев, Шкулетич, Галаджан.
«Краснодар»: Синицын, Калешин, Налду, Гранквист, Рамирес, Шишкин, Газинский, Жигулев, Перейра, Классон, Вандерсон.
Запасные: Адамов, Крицюк, Мартынович, Жоаузинью, Каборе, Лаборде, Мамаев, Окриашвили, Петров, Подберезкин, Торбинский, Комличенко.
Игра начнется в 19.30 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
Матч
Локомотив - Краснодар - 1:0 (1:0)1-й тайм
Голы
Игнатьев 36 (1:0).
Состав
Локомотив: Гилерме, Янбаев, Пейчинович, Чорлука, Кверквелия, Денисов В., Фернандеш, Денисов И., Игнатьев, Миранчук А., Майкон
Краснодар: Синицын, Шишкин, Гранквист, Калешин, Налдо, Рамирес, Перейра, Классон, Газинский, Жигулёв, Вандерсон
Судья:
Виталий Мешков (Россия)
Место и дата
13 марта 19:30, Локомотив, Текстовая трансляция