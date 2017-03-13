Сергей Зубов назначен главным тренером ХК «Сочи»

ХК «Сочи» объявил о назначении Сергея Зубова главным тренером.

Контракт с 46-летним специалистом рассчитан на один сезон с возможностью продления еще на год.

Прежний наставник ХК «Сочи» Вячеслав Буцаев был уволен после завершения регулярного чемпионата КХЛ, по итогам которого «леопарды» впервые в своей истории не пробились в плей-офф.

Напомним, Зубов работал в тренерском штабе СКА и в сезоне-2014/15 выиграл Кубок Гагарина. В ходе сезона-2015/16 Зубов стал главным тренером питерской команды после отставки Андрея Назарова. Команда уступила в финале Западной конференции ЦСКА.