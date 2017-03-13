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Сергей Тарасов: Сейчас у конкурентов нет железных эстафетных биатлонных команд

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Олимпийский чемпион Сергей Тарасов подвел итоги 8-го этапа Кубка мира по биатлону, где россияне остались без наград.

- Почему так неудачно сложился для российских биатлонистов 8-й этап?
- Со стороны сложно сказать. Ясно только, что стреляли неудачно, это главная причина, - считает Сергей Тарасов. – Что касается хода, тут выступили на своем уровне.

Предолимпийский сезон можно оценить ниже среднего. Это настораживает. На Олимпиаде надежды только на Шипулина и мужскую эстафету. А если у них не пойдет…
- Ну на эстафету мы можем надеяться. Многие команды не стабильно выступали в эстафете, почти ни у кого из наших соперников нет железных эстафетных составов. А у нас средний состав со спортсменами среднего уровня, которые занимают в индивидуальных гонках на чемпионате мира 20-е места, как Цветков и Бабиков, но с этими ребятами мы становимся чемпионами мира.

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