Сергей Тарасов: Сейчас у конкурентов нет железных эстафетных биатлонных команд

Олимпийский чемпион Сергей Тарасов подвел итоги 8-го этапа Кубка мира по биатлону, где россияне остались без наград.

- Почему так неудачно сложился для российских биатлонистов 8-й этап?

- Со стороны сложно сказать. Ясно только, что стреляли неудачно, это главная причина, - считает Сергей Тарасов. – Что касается хода, тут выступили на своем уровне.

- Предолимпийский сезон можно оценить ниже среднего. Это настораживает. На Олимпиаде надежды только на Шипулина и мужскую эстафету. А если у них не пойдет…

- Ну на эстафету мы можем надеяться. Многие команды не стабильно выступали в эстафете, почти ни у кого из наших соперников нет железных эстафетных составов. А у нас средний состав со спортсменами среднего уровня, которые занимают в индивидуальных гонках на чемпионате мира 20-е места, как Цветков и Бабиков, но с этими ребятами мы становимся чемпионами мира.