«Динамо» попросило болельщиков не кидать монеты и не поднимать плакаты про судей

Московское «Динамо» в преддверии четвертого матча серии плей-офф КХЛ со СКА выступило с обращением к своим болельщикам.

«Нам было очень приятно играть при такой горячей поддержке трибун, и очень жаль, что не удалось порадовать Вас победой в этой встрече. Да, у нас не все получилось, мы совершили несколько ошибок, которые и сказались на результате. Надеемся, что в следующей игре результат будет совсем другим, и мы приложим все усилия для этого.

Игры плей-офф всегда проходили, проходят и будут проходить в самой жесткой, агрессивной и непримиримой борьбе, вызывая яркие эмоции. Но помните, каким бы ни был противник принципиальным и каким бы ни было поражение обидным, любого соперника нужно уважать так же, как вы уважаете самих себя. Во время вчерашнего матча расстроенные болельщики бросали на лёд монеты, что могло привести к травмам, причем не только игроков оппонента, могли пострадать и наши, динамовские, игроки. Также некоторые болельщики поднимали плакаты, в которых выражали свое мнение относительно судейства. Континентальная хоккейная лига крайне жестко реагирует на подобные действия со стороны болельщиков, и теперь наш клуб будет оштрафован. Убедительно просим вас не высказывать свое недовольство подобным образом», - говорится в обращении, размещенном на официальном сайте бело-голубых.

Напомним, команда Олега Орешкина уступает в серии со счетом 1-2. Четвертая игра пройдет в Москве во вторник.





