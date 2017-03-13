Белотти отклонил предложения из АПЛ ради перехода в «Барселону»

Форвард «Торино» Андреа Белотти может перебраться в чемпионат Испании. Об этом сообщает издание Don Balon.

По информации источника, в услугах 23-летнего игрока заинтересована «Барселона». Отмечается, что боссы каталонского клуба рассматривают футболиста в качестве замены Пако Алькасеру, который перешел в команду минувшим летом, но так и не сумел закрепиться в основе.

Также сообщается, что Белотти уже отклонил три предложения из английской Премьер-лиги, поскольку рассчитывает грядущим летом переехать на «Камп Ноу».

В нынешнем сезоне форвард провел во всех турнирах 27 матчей, забил 24 гола и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает Белотти в 20 млн евро, а его контракт с «Торино» рассчитан до 2020 года.

Добавим, что по информации СМИ, на итальянца также претендует «Челси», мюнхенская «Бавария» и лондонский «Арсенал».