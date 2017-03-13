Каррера присутствует на матче «Локомотив» – «Краснодар» (фото)
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера присутствует на проходящем в эти минуты заключительном матче 19-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и «Краснодаром».
Источник фото: Телеканал «Матч ТВ»
Напомним, железнодорожники - следующий соперник красно-белых в чемпионате России. Игра на стадионе в Черкизово пройдет 18 марта.
«Спартак» лидирует в первенстве, на восемь очков опережая ЦСКА и «Зенит».
Матч
Локомотив - Краснодар - 1:0 (1:0)1-й тайм
Голы
Игнатьев 36 (1:0).
Состав
Локомотив: Гилерме, Янбаев, Пейчинович, Чорлука, Кверквелия, Денисов В., Фернандеш, Денисов И., Игнатьев, Миранчук А., Майкон
Краснодар: Синицын, Шишкин, Гранквист, Калешин, Налдо, Рамирес, Перейра, Классон, Газинский, Жигулёв, Вандерсон
Судья:
Виталий Мешков (Россия)
Место и дата
13 марта 19:30, Локомотив, Текстовая трансляция