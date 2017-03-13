Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Тамбов0 : 1Шинник
Хоккей  Ак Барс3 : 1Авангард
Футбол  Лацио- : -Торино
Хоккей  Барыс3 : 5Металлург
Футбол  Локомотив1 : 0Краснодар
Футбол  Челси- : -Манчестер Юнайтед
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Каррера присутствует на матче «Локомотив» – «Краснодар» (фото)

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера присутствует на проходящем в эти минуты заключительном матче 19-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и «Краснодаром».

Источник фото: Телеканал «Матч ТВ» 

Напомним, железнодорожники - следующий соперник красно-белых в чемпионате России. Игра на стадионе в Черкизово пройдет 18 марта.

«Спартак» лидирует в первенстве, на восемь очков опережая ЦСКА и «Зенит».

Матч

Локомотив - Краснодар - 1:0 (1:0)

1-й тайм

Голы

Игнатьев 36 (1:0).

Состав

Локомотив: Гилерме, Янбаев, Пейчинович, Чорлука, Кверквелия, Денисов В., Фернандеш, Денисов И., Игнатьев, Миранчук А., Майкон

Краснодар: Синицын, Шишкин, Гранквист, Калешин, Налдо, Рамирес, Перейра, Классон, Газинский, Жигулёв, Вандерсон

Судья:

Виталий Мешков (Россия)

Место и дата

13 марта 19:30, Локомотив, Текстовая трансляция

Голосование: Как завершится матч «Локомотив» - «Спартак»? (18 марта, суббота)

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Локомотив» – «Краснодар». ОнлайнСегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча 19-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Краснодаром».Гаджи Гаджиев: У нас нет смельчаков, преднамеренно судящих против «Зенита»Гаджи Гаджиев: У нас нет смельчаков, преднамеренно судящих против «Зенита»Главный тренер пермского «Амкара» Гаджи Гаджиев рассказал о целях клуба на сезон, микроклимате в команде и отношении к судейству в РФПЛ.«Локомотив» – «Краснодар». Стартовые составыСтали известны стартовые составы «Локомотива» и «Краснодара», которые сегодня встретятся в Москве в 19-м туре РФПЛ.Данни: Будем сражаться до самого конца, чтобы стать чемпионамиПолузащитник «Зенита» Мигел Данни рассказал о мотивации петербургского клуба после поражения от «Амкара» (0:1).Дмитрий Шляхтин: «Крылья Советов» провалили сезон еще до прихода СкрипченкоМинистр спорта Самарской области, член совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин сообщил, что руководство клуба не планирует менять главного тренера Вадима Скрипченко.Читатели «Советского спорта» считают голевую ничью наиболее вероятным исходом матча «Локомотив» - «Краснодар»«Советский спорт» подвел итоги голосования среди своих читателей, которым было предложено ответить на вопрос, как завершится заключительная игра 19-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и «Краснодаром».Вилков рассудит «Локомотив» и «Спартак», на матч «Зенита» снова назначен арбитр из МосквыНазначены арбитры на матчи 20-го тура премьер-лиги, сообщает официальный сайт РФС.Букмекеры отдают «Локомотиву» предпочтение в матче с «Краснодаром»Букмекерские конторы выставили котировки на заключительную встречу 19-го тура РФПЛ, в которой «Локомотив» примет «Краснодар».Владимир Стогниенко: Гаджиев в этом сезоне работает замечательно, и я не про матч с «Зенитом»Российский комментатор Владимир Стогниенко оценил работу главного тренера «Амкара» Гаджи Гаджиева в нынешнем сезоне.Андрей Бутенко: Каррера, в отличие от Луческу, не сетует, что «Спартак» судят питерские арбитрыЭкс-арбитр ФИФА, а ныне инспектор РФС Андрей Бутенко высказался о поведении наставника «Зенита» Мирчи Луческу.Форвард «Спартака» Нимели вызван в сборную ЛиберииФорвард «Спартака-2» Сильванус Нимели получил вызов в сборную Либерии, сообщает официальный сайт красно-белых.Джано вызван в сборную ГрузииПолузащитник «Спартака» Джано Ананидзе вызван в сборную Грузии на матчи с Сербией и Латвией.Каррера не предоставил игрокам «Спартака» выходных после матча с «Анжи»Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера не предоставил команде выходных после матча 19-го тура премьер-лиги с «Анжи» (1:0).Александр Бухаров: Вызов в сборную оказался для меня неожиданнымНападающий «Ростова» Александр Бухаров поделился своими впечатлениями от вызова в национальную команду на товарищеские матчи с Кот-д’Ивуаром и Бельгией.«Фенербахче» предлагает «Спартаку» обменять Попова на Эменике«Фенербахче» продолжает искать варианты усиления середины поля. Одним из кандидатов на эту позицию в клубе из Стамбула рассматривают полузащитника «Спартака» Ивелина Попова.«Зенит» может отправить Луческу в отставкуГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу в ближайшее время может быть отправлен в отставку, сообщает Сalciomercato.it со ссылкой на Sport Mediaset.Михаил Гершкович: Пусть Кокорин сидит и думает, хочет он в футбол играть или нетГлава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович прокомментировал непопадание форварда «Зенита» Александра Кокорина в состав национальной команды на товарищеские матчи с Кот-д’Ивуаром и Бельгией.«Спартак»: а что дальше? Дневник болельщика«Спартак»: а что дальше? Дневник болельщикаСлушатели нашей Школы спортивного журналиста продолжают радовать редакцию своими текстами. Александр посвятил выходной день посещения матчаРоман Бабаев: Фернандес не сможет принять участия в матчах с Кот-д’Ивуаром и БельгиейГенеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что защитник Марио Фернандес не сможет принять участие в товарищеских матчах Кот-д’Ивуаром и Бельгией.Участие Смолова в ближайших товарищеских матчах сборной под вопросомГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов - о состоянии травмированных Смолова и Глушакова.
Хоккей
Сергей Зубов назначен главным тренером ХК «Сочи»
Хоккей
«Магнитка» одержала третью победу в серии с «Барысом», у Зарипова и Бойда – по хет-трику
Футбол
Андреа Пирло: Для меня Конте – лучший тренер. Почему? Потому что он гений
Футбол
Антон Алиханов: Котова и Смородской в «Балтике» не будет
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Краснодар
Краснодаркалендарьстатистика
Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
Массимо Каррера
Массимо Карреравсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости