В Петербурге появится десять плавучих гостиниц к ЧМ-2018

Власти города выделили десять мест для плавучих гостиниц к чемпионату мира-2018.

– В высокий сезон в городе не хватает гостиниц, а подобные отели работают во многих туристических столицах мира, и они дополнят и одновременно разгрузят туристическую инфраструктуру, – приводит слова председателя комитета по развитию туризма Андрея Мушкарева «Деловой Петербург».

По словам Мушкарева, гостиницы будут иметь категорию «три звезды» и расположатся в акватории Невы.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что к 2018 году должно появиться два плавучих отеля.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.