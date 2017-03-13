Валерий Каменский: Павел Дацюк провел чистый силовой прием

Председатель Спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ Валерий Каменский дал комментарий обозревателю «Советского спорта».

- Валерий Викторович, вы долго рассматривали эпизод с Павлом Дацюком? Вызвал ли он споры?

- Нам судьи прислали решение, что они отменили это наказание. Спортивно-дисциплинарный комитет просто констатировал факты. У нас были разногласия, естественно. Но большинство высказалась за то, что никакого нарушения там не было.

- О чем подумали лично вы, когда смотрели хоккей в воскресенье? Как оценили этот эпизод в динамике?

- Павел Дацюк провел чистый силовой прием. Небольшое сомнение возникло только в том, можно ли было назвать Алексея Цветкова в том моменте игроком, который не владел шайбой. Максимум это тянуло на две минуты.

Напомним, что на основании представленных материалов принято решение отменить наложенное на нападающего ХК СКА Павла Дацюка (№13) наказание по Правилу 522 б (Неправильная атака) «Правил игры в хоккей сезона 2016/2017» – Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.).