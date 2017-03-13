Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Тамбов0 : 1Шинник
Хоккей  Ак Барс3 : 1Авангард
Футбол  Лацио- : -Торино
Хоккей  Барыс3 : 5Металлург
Футбол  Локомотив1 : 0Краснодар
Футбол  Челси- : -Манчестер Юнайтед
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Первый канал покажет матчи ЧМ-2017 в тех же объемах, что в предыдущие годы

Источник:  ТАССКомментарии

Первый канал будет транслировать матчи чемпионата мира по хоккею 2017 года примерно в тех же объемах, что и в предыдущие годы, сообщил ТАСС генеральный продюсер канала Александр Файфман.

Напомним, в декабре во время Кубка Первого канала в Москве канал отказался показывать два матча сборных России из трех, мотивируя это низким интересом турнира у аудитории.

«Нам принадлежат права на показ игр чемпионата мира, мы покажем его, транслировать будем примерно в том же объеме, что и предыдущие годы, - несколько матчей с участием сборной России, не больше, но и не меньше. Все остальные матчи уйдут к тому, кто захочет разделить с нами финансовое бремя. «Матч ТВ» хочет, других предложений пока нет», - сказал Файфман.

В прошлом году Первый канал транслировал в прямом эфире четыре матча чемпионата мира с участием сборной страны: два на групповом этапе - с чехами и шведами, четвертьфинал с немцами и матч за третье место с командой США.

Чемпионат мира пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже. Сборная России выступит в группе А в Кельне вместе с командами Германии, Дании, Италии, Латвии, Словакии, США и Швеции.





Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Россия сыграет с Францией в ЧелябинскеМатчи Еврочелленджа между сборными России и Франции пройдут в Челябинске, сообщает «Р-Спорт».Борис Майоров: На ЧМ-2017 игроков НХЛ звать не надо! Устроим проверкуБорис Майоров: На ЧМ-2017 игроков НХЛ звать не надо! Устроим проверкуДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров предлагает интересный вариант формирования сборной России на ближайшем чемпионате мира.«Капризов и Толя-Гол должны ехать в Кельн!» Кого бы вы взяли на чемпионат мира?«Капризов и Толя-Гол должны ехать в Кельн!» Кого бы вы взяли на чемпионат мира?Обозреватель «Советского спорта» рассуждает, кто из состава этой сборной России наиграл на чемпионат мира.Брагин может войти в тренерский штаб первой сборной на ЧМ-2017Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин может войти в тренерский штаб первой команды на время чемпионата мира, сообщил вице-президент ФХР Роман Ротенберг.Афера года! Как чешский пранкер Казма одурачил всю Россию на ЧМ-2016 в МосквеАфера года! Как чешский пранкер Казма одурачил всю Россию на ЧМ-2016 в МосквеЛюбитель жестких розыгрышей из Чехии Казма чуть не поссорил Россию с США, проникнув в «ВТБ Ледовый дворец» в багажнике автомобиля Skoda.Чемпионат мира намного круче! И Кубок в Торонто это уже подтвердилЧемпионат мира намного круче! И Кубок в Торонто это уже подтвердилТри сюрприза на групповом этапе Кубка мира, которые заставляют с большим уважением относится к весенним хоккейным первенствам планеты.«Не все в КХЛ столько собирают!» Как «Динамо СПб» в ВХЛ вышло на уровень ЧМ«Не все в КХЛ столько собирают!» Как «Динамо СПб» в ВХЛ вышло на уровень ЧМПочти 5000 зрителей собрал первый домашний матч «Динамо СПб» в Высшей лиге. На арене майского чемпионата мира охотно о нем вспоминалось.Микко Коскинен: Надо обыграть Россию на Кубке мираМикко Коскинен: Надо обыграть Россию на Кубке мираК старту сезона Spb.Sovsport.ru поговорил с вратарем Микко Коскиненым – основным у Олега Знарка в СКА и одним из финнов на Кубке мира.Евгений Кузнецов: Если Лидогостер специально ошибался, тогда он просто корольФорвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов рассказал, как относится к ошибкам в прямом эфире корреспондента Первого канала Александра Лидогостера.Стив Мозес: Не так много слышал о Знарке, но у него отличное резюмеНападающий СКА Стив Мозес после медосмотра в разговоре с корреспондентом Spb.Sovsport.ru рассказал о своем отпуске и поделился ожиданиями от предстоящего сезона.Илья Ковальчук: Созванивались со Знарком, когда он подписал контракт в СКАНападающий СКА Илья Ковальчук рассказал об общении с главным тренером команды Олегом Знарком и поделился мнением о выступлении сборной России на чемпионате мира-2016 в Москве и Петербурге.«Изменения только в плюс». Француз, игравший в Петербурге на ЧМ-2000 и сейчас«Изменения только в плюс». Француз, игравший в Петербурге на ЧМ-2000 и сейчас35-летний француз Йорик Трей в интервью Spb.Sovsport.ru – о чемпионате мира 2000 года, пути в НХЛ и проблемах с беженцами.Александр Корешков: Когда Казахстан пробился в элиту, Назаров был хорошим, стоило проиграть в Москве – сразу стал плохимПрезидент «Барыса» Александр Корешков высказался о критике главного тренера команды и сборной Казахстана Андрея Назарова.Тина Канделаки: Во время ЧМ-2016 Алиса Знарок дебютировала на телевидении – женщины с удовольствием посмотрелиГенеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки поделилась мнением о рейтингах телеканала.Посещаемость матчей ЧМ-2016 составила 93 процентаВице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал о посещаемости чемпионата мира-2016.Назаров продолжит тренировать «Барыс» и сборную КазахстанаРоссийский специалист Андрей Назаров продолжит работу в качестве главного тренера «Барыса» и сборной Казахстана, сообщают Vesti.kz.Игорь Ларионов: Пусть слова о Якупове останутся на совести ЗнаркаДвукратный олимпийский чемпион, а ныне хоккейный агент Игорь Ларионов прокомментировал слова главного тренера сборной России Олега Знарка о своем клиенте Наиле Якупове.Остон Мэттьюз: Сыграть против Канады, России и Финляндии стало колоссальным опытомГлавный фаворит драфта НХЛ Остон Мэттьюз заявил, что участие в чемпионате мира в Москве и Санкт-Петербурге пошло ему на пользу.Роман Любимов: Я уже хотел в Испанию уезжать, но тут позвали в сборную (видео)Роман Любимов: Я уже хотел в Испанию уезжать, но тут позвали в сборную (видео)Обозреватель Sovsport.ru на днях беседовал с форвардом Романом Любимовым, который принял решение уехать в НХЛ.Константин Горовиков: Если мы не чемпионы, мы уже не довольны!Константин Горовиков: Если мы не чемпионы, мы уже не довольны!Опытный форвард московского «Динамо» подводит итоги выступления клуба в КХЛ и сборной на чемпионате мира
Хоккей
Сергей Зубов назначен главным тренером ХК «Сочи»
Хоккей
«Магнитка» одержала третью победу в серии с «Барысом», у Зарипова и Бойда – по хет-трику
Футбол
Андреа Пирло: Для меня Конте – лучший тренер. Почему? Потому что он гений
Футбол
Антон Алиханов: Котова и Смородской в «Балтике» не будет
все новости
Чемпионат мира
Чемпионат миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости