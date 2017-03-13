Первый канал покажет матчи ЧМ-2017 в тех же объемах, что в предыдущие годы

Первый канал будет транслировать матчи чемпионата мира по хоккею 2017 года примерно в тех же объемах, что и в предыдущие годы, сообщил ТАСС генеральный продюсер канала Александр Файфман.

Напомним, в декабре во время Кубка Первого канала в Москве канал отказался показывать два матча сборных России из трех, мотивируя это низким интересом турнира у аудитории.

«Нам принадлежат права на показ игр чемпионата мира, мы покажем его, транслировать будем примерно в том же объеме, что и предыдущие годы, - несколько матчей с участием сборной России, не больше, но и не меньше. Все остальные матчи уйдут к тому, кто захочет разделить с нами финансовое бремя. «Матч ТВ» хочет, других предложений пока нет», - сказал Файфман.

В прошлом году Первый канал транслировал в прямом эфире четыре матча чемпионата мира с участием сборной страны: два на групповом этапе - с чехами и шведами, четвертьфинал с немцами и матч за третье место с командой США.

Чемпионат мира пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже. Сборная России выступит в группе А в Кельне вместе с командами Германии, Дании, Италии, Латвии, Словакии, США и Швеции.









