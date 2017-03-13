Андрей Будогосский: Турбин является кандидатом наук и отправлен на учебно-тренировочный сбор
Председатель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Андрей Будогосский объяснил, почему российский арбитр Евгений Турбин отсутствует в списке судей, назначенных для работы на матчах 20-го тура РФПЛ.
«Турбин является кандидатом наук и отправлен на учебно- тренировочный сбор, который состоится с 16 по 28 марта. Он и другие судьи будут обучать молодых арбитров. Этот сбор входит в календарный план департамента судейства и инспектирования», – сказал Будогосский, слова которого приводит ТАСС.
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