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Александр Шмурнов: «Краснодар» в пас играет здорово, а говорят, у Шалимова какой-то не тот футбол

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов оценил игру «Краснодара» в матче с московским «Локомотивом», который проходит в эти минуты. 

После первого тайма счет на табло – 1:0 в пользу столичного клуба.

«Краснодар» в пас играет очень здорово. А говорят, у Шалимова какой-то не тот футбол», – написал Шмурнов на своей странице в Twitter.

«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча.

Матч

Локомотив - Краснодар - 1:2 (1:0)

Голы

Игнатьев 36 (1:0). Мамаев 56 (1:1). Вандерсон 64 (1:2).

Состав

Локомотив: Гилерме, Янбаев, Пейчинович, Чорлука, Кверквелия, Денисов В., Фернандеш, Денисов И., Игнатьев (Коломейцев, 62), Миранчук А., Майкон

Краснодар: Синицын, Шишкин, Гранквист, Калешин, Налдо, Рамирес, Перейра, Классон (Окриашвили, 73), Газинский, Жигулёв (Мамаев, 55), Вандерсон

Предупреждения:

нет - Синицын, 90

Судья:

Виталий Мешков (Россия)

Место и дата

13 марта 19:30, Локомотив, Текстовая трансляция

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