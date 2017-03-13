Александр Шмурнов: «Краснодар» в пас играет здорово, а говорят, у Шалимова какой-то не тот футбол
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов оценил игру «Краснодара» в матче с московским «Локомотивом», который проходит в эти минуты.
После первого тайма счет на табло – 1:0 в пользу столичного клуба.
«Краснодар» в пас играет очень здорово. А говорят, у Шалимова какой-то не тот футбол», – написал Шмурнов на своей странице в Twitter.
"Краснодар" в пас играет очень здорово. А говорят, у Шалимова какой-то не тот футбол...— Александр Шмурнов (@AShmurnov) 13 марта 2017 г.
«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча.
Матч
Локомотив - Краснодар - 1:2 (1:0)
Голы
Игнатьев 36 (1:0). Мамаев 56 (1:1). Вандерсон 64 (1:2).
Состав
Локомотив: Гилерме, Янбаев, Пейчинович, Чорлука, Кверквелия, Денисов В., Фернандеш, Денисов И., Игнатьев (Коломейцев, 62), Миранчук А., Майкон
Краснодар: Синицын, Шишкин, Гранквист, Калешин, Налдо, Рамирес, Перейра, Классон (Окриашвили, 73), Газинский, Жигулёв (Мамаев, 55), Вандерсон
Предупреждения:
нет - Синицын, 90
Судья:
Виталий Мешков (Россия)
Место и дата
13 марта 19:30, Локомотив, Текстовая трансляция