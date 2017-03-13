«Авангард» сократил счет в серии с «Ак Барсом»
«Ак Барс» дома уступил «Авангарду» (3:4 О.Т.) в третьем матче ½ финала плей-офф КХЛ в Восточной конференции.
Основное время завершилось со счетом 3:3.
У казанцев отличились Артем Лукоянов, Андрей Попов и Антон Глинкин, у гостей - Илья Зубов (дважды) и Валентин Пьянов.
В овертайме победу омичам принес точный бросок Дэвида Бута.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию игры.
Таким образом, сибиряки сократили счет в серии до 1-2.
Следующий матч также пройдет в Казани в среду.
Матч
Ак Барс - Авангард - 3:4 О.Т. (3:1, 0:1, 0:1, 0:1)
Голы:
Лукоянов (Малыхин, Батыршин), 1:35 (1:0). Попов (Яруллин, Йордан), 5:50 (2:0 - бол.). Зубов (Анелёв, Михеев), 6:30 (2:1). Глинкин (Попов, Глухов), 17:32 (3:1). Зубов (Никитин, Медведев), 29:16 (3:2 - бол.). Пьянов (Медведев, Зубов), 57:42 (3:3 - бол.). Бут (Лемтюгов, Медведев), 69:08 (3:4).
Место и дата
13 марта 19:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция