Виталий Мутко: Система фиксации гола вполне может появиться в РФПЛ в следующем сезоне

Президент РФС Виталий Мутко заявил, что введение система определения взятия ворот может появиться в чемпионате страны начиная с сезона-2017/18.

«Ту технологию, которая будет использоваться на Кубке конфедераций, мы обязательно изучим, и не исключаю, если нам разрешат в ФИФА, оставим у себя в виде эксперимента и что-то докупим к следующему сезону. В ближайшее время приедут представители ФИФА, чтобы ее устанавливать, и мы будем изучать.

Почему бы и не попробовать? Конечно, такой момент, как в матче «Амкар» – «Зенит», надо смотреть с помощью такой техники. Сегодня посмотрели десятки повторов, но нигде не получилось остановленного момента, везде в динамике», – цитирует Мутко ТАСС.