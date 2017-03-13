Мамаев забил первый мяч в сезоне

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, сравняв счет в проходящей в эти минуты встрече 19-го тура РФПЛ с «Локомотивом», забил первый мяч в нынешнем сезоне.

Это произошло на 56-й минуте - спустя всего две минуты после выхода хавбека на поле.

Мамаев, из-за травмы пропустивший большую часть осенней части первенства, проводит пятую игру в чемпионате. В его активе две результативные передачи.





