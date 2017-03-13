Мамаев забил первый мяч в сезоне
Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, сравняв счет в проходящей в эти минуты встрече 19-го тура РФПЛ с «Локомотивом», забил первый мяч в нынешнем сезоне.
Это произошло на 56-й минуте - спустя всего две минуты после выхода хавбека на поле.
Мамаев, из-за травмы пропустивший большую часть осенней части первенства, проводит пятую игру в чемпионате. В его активе две результативные передачи.
Матч
Локомотив - Краснодар - 1:2 (1:0)
Голы
Игнатьев 36 (1:0). Мамаев 56 (1:1). Вандерсон 64 (1:2).
Состав
Локомотив: Гилерме, Янбаев, Пейчинович, Чорлука, Кверквелия, Денисов В., Фернандеш, Денисов И., Игнатьев (Коломейцев, 62), Миранчук А., Майкон
Краснодар: Синицын, Шишкин, Гранквист, Калешин, Налдо, Рамирес, Перейра, Классон (Окриашвили, 73), Газинский, Жигулёв (Мамаев, 55), Вандерсон
Предупреждения:
нет - Синицын, 90
Судья:
Виталий Мешков (Россия)
Место и дата
13 марта 19:30, Локомотив, Текстовая трансляция