«Краснодар» обыграл «Локомотив» и вышел на четвертое место в таблице РФПЛ

Футболисты «Краснодара» в матче 19-го тура чемпионата России одержали гостевую победу над «Локомотивом» (2:1).

Счет на 36-й минуте встречи открыл полузащитник столичного клуба Владислав Игнатьев, а в начале второго тайма хавбек «быков» Павел Мамаев восстановил равновесие. Игрок сборной России забил первый гол в нынешнем сезоне. Победу «быкам» на 62-й минуте принес точный удар полузащитника Вандерсона, которому ассистировал новичок команды Виктор Клаэссон.

Таким образом, подопечные Игоря Шалимова вышли на 4 строчку в таблице РФПЛ, набрав 32 балла. В активе команды Юрия Семина – 10-е место и 26 очков.

В следующем туре «Локомотив» 18 марта примет на домашней арене московский «Спартак», а «Краснодар» днем позже сыграет на своем поле с «Уфой».

РФПЛ

19-й тур