«Краснодар» обыграл «Локомотив» и вышел на четвертое место в таблице РФПЛ
Футболисты «Краснодара» в матче 19-го тура чемпионата России одержали гостевую победу над «Локомотивом» (2:1).
Счет на 36-й минуте встречи открыл полузащитник столичного клуба Владислав Игнатьев, а в начале второго тайма хавбек «быков» Павел Мамаев восстановил равновесие. Игрок сборной России забил первый гол в нынешнем сезоне. Победу «быкам» на 62-й минуте принес точный удар полузащитника Вандерсона, которому ассистировал новичок команды Виктор Клаэссон.
Таким образом, подопечные Игоря Шалимова вышли на 4 строчку в таблице РФПЛ, набрав 32 балла. В активе команды Юрия Семина – 10-е место и 26 очков.
В следующем туре «Локомотив» 18 марта примет на домашней арене московский «Спартак», а «Краснодар» днем позже сыграет на своем поле с «Уфой».
РФПЛ
19-й тур
Матч
Локомотив - Краснодар - 1:2 (1:0)
Голы
Игнатьев 36 (1:0). Мамаев 56 (1:1). Вандерсон 64 (1:2).
Состав
Локомотив: Гилерме, Янбаев, Пейчинович, Чорлука, Кверквелия, Денисов В., Фернандеш, Денисов И., Игнатьев (Коломейцев, 62), Миранчук А., Майкон
Краснодар: Синицын, Шишкин, Гранквист, Калешин, Налдо, Рамирес, Перейра, Классон (Окриашвили, 73), Газинский, Жигулёв (Мамаев, 55), Вандерсон
Предупреждения:
нет - Синицын, 90
Судья:
Виталий Мешков (Россия)
Место и дата
13 марта 19:30, Локомотив, Текстовая трансляция