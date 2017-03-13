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«Краснодар» обыграл «Локомотив» и вышел на четвертое место в таблице РФПЛ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Краснодар» обыграл «Локомотив» и вышел на четвертое место в таблице РФПЛ
Источник: «Советский спорт»

Футболисты «Краснодара» в матче 19-го тура чемпионата России одержали гостевую победу над «Локомотивом» (2:1).

Счет на 36-й минуте встречи открыл полузащитник столичного клуба Владислав Игнатьев, а в начале второго тайма хавбек «быков» Павел Мамаев восстановил равновесие. Игрок сборной России забил первый гол в нынешнем сезоне. Победу «быкам» на 62-й минуте принес точный удар полузащитника Вандерсона, которому ассистировал новичок команды Виктор Клаэссон.

Таким образом, подопечные Игоря Шалимова вышли на 4 строчку в таблице РФПЛ, набрав 32 балла. В активе команды Юрия Семина – 10-е место и 26 очков.

В следующем туре «Локомотив» 18 марта примет на домашней арене московский «Спартак», а «Краснодар» днем позже сыграет на своем поле с «Уфой».

РФПЛ
19-й тур

Матч

Локомотив - Краснодар - 1:2 (1:0)

Голы

Игнатьев 36 (1:0). Мамаев 56 (1:1). Вандерсон 64 (1:2).

Состав

Локомотив: Гилерме, Янбаев, Пейчинович, Чорлука, Кверквелия, Денисов В., Фернандеш, Денисов И., Игнатьев (Коломейцев, 62), Миранчук А., Майкон

Краснодар: Синицын, Шишкин, Гранквист, Калешин, Налдо, Рамирес, Перейра, Классон (Окриашвили, 73), Газинский, Жигулёв (Мамаев, 55), Вандерсон

Предупреждения:

нет - Синицын, 90

Судья:

Виталий Мешков (Россия)

Место и дата

13 марта 19:30, Локомотив, Текстовая трансляция

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