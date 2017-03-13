Вадим Хамутцких: Не думаю, что волейбол в России умирает

Тренер волейбольного клуба «Белогорье» Вадим Хамутцких рассказал «Советскому спорту», чем была вызвана жесткая реплика Дмитрия Мусэрского в твиттере.

- В данном случае, я не знаю, насколько окончательным является решение считать легионерами тех игроков, которые по какой-то причине не могут приехать в сборную. Думаю, эмоциональная реакция Дмитрия связана именно с этим моментом. Я, например, не понимаю, как это возможно в принципе.

Не думаю, что волейбол в России умирает, но, в конечном счете, у каждого своя точка зрения. Что касается нашей сборной, то я не знаю, как она будет выглядеть в дальнейшем, потому что до сих пор не определен до конца ни тренерский состав, ни игроки, которые будут в нее привлекаться. Все покажет время.

Напомним, 10 марта в своем твиттере экс-капитан сборной России по волейболу Дмитрий Мусэрский опубликовал запись, в которой выразил мнение, что сейчас делается все, чтобы волейбол в России окончательно умер.

Все делается для того, чтобы волейбол в России умер окончательно!https://t.co/MmcS0Ilgox — Dmitriy Muserskiy (@DMuserskiy) 10 марта 2017 г.



