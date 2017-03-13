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Президент WADA: Достоверность фактов доклада комиссии Макларена сомнений не вызывает

Источник:  Р-СпортКомментарии

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди заявил, что достоверность фактов доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте сомнений не вызывает.

Напомним, в докладе, который был опубликован в двух частях, говорилось, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами или получили выгоду от этого. В феврале в открытом письме генерального директора МОК Кристофа Де Кеппера было сказано, что WADA признало, что во многих случаях представленных доказательств может быть недостаточно, чтобы доказать вину спортсменов.

После этого Риди назвал письмо МОК «ударом исподтишка». В понедельник министр спорта РФ Павел Колобков на ежегодном симпозиуме WADA заявил, что в докладе Макларена недостаточно доказательств для применения санкций к российским спортсменам и чиновникам, и с этим согласны международные спортивные федерации и МОК.

«Достоверность фактов доклада Макларена сомнений не вызывает, доказательная база достаточно основательная. Информация открыта, и с ней могут ознакомиться все желающие», - цитирует Риди «Р-Спорт».

По мнению президента WADA, тот факт, что Колобков приехал на симпозиум, который в настоящее время проходит в швейцарской Лозанне, «говорит о многом». «Мы находимся в постоянном контакте с РУСАДА, министром спорта Павлом Колобковым. Дорожная карта давно разработана, мы все заинтересованы в том, чтобы РУСАДА восстановило соответствие, чтобы самая большая страна в мире соответствовала мировому антидопинговому кодексу», - сказал он.



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