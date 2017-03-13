Окриашвили получил травму голеностопа в матче с «Локомотивом»
Форвард «Краснодара» Торнике Окриашвили в концовке матча с московским «Локомотивом» получил повреждение.
На 88-й минуте встречи грузинский нападающий столкнулся с Мануэлэм Фернандешем. Примечательно, что именно игрок «быков» нарушил правила и сам же получил травму голеностопа, когда пошел прямой ногой в оппонента.
Таким образом гости остались в меньшинстве за несколько минут до финального свистка, как и в матче прошлого тура против «Спартака», когда поле покинул Федор Смолов.
Матч
Локомотив - Краснодар - 1:2 (1:0)
Голы
Игнатьев 36 (1:0). Мамаев 56 (1:1). Вандерсон 64 (1:2).
Состав
Локомотив: Гилерме, Янбаев, Пейчинович, Чорлука, Кверквелия, Денисов В., Фернандеш, Денисов И., Игнатьев (Коломейцев, 62), Миранчук А., Майкон
Краснодар: Синицын, Шишкин, Гранквист, Калешин, Налдо, Рамирес, Перейра, Классон (Окриашвили, 73), Газинский, Жигулёв (Мамаев, 55), Вандерсон
Предупреждения:
нет - Синицын, 90
Судья:
Виталий Мешков (Россия)
Место и дата
13 марта 19:30, Локомотив, Текстовая трансляция