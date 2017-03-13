Окриашвили получил травму голеностопа в матче с «Локомотивом»

Форвард «Краснодара» Торнике Окриашвили в концовке матча с московским «Локомотивом» получил повреждение.

На 88-й минуте встречи грузинский нападающий столкнулся с Мануэлэм Фернандешем. Примечательно, что именно игрок «быков» нарушил правила и сам же получил травму голеностопа, когда пошел прямой ногой в оппонента.

Таким образом гости остались в меньшинстве за несколько минут до финального свистка, как и в матче прошлого тура против «Спартака», когда поле покинул Федор Смолов.