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«СКА-Нева» обыграла «Рубин» в первом матче четвертьфинала Братины

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

«СКА-Нева» победила тюменский «Рубин» в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф ВХЛ со счетом 3:1.

В составе армейцев по шайбе забросили Архип Неколенко, Денис Александров и Илья Карлин. У тюменцев отличился Максим Зюзякин.

Напомним, счет в серии стал 1-0 в пользу «СКА-Невы». Следующий матч состоится 14 марта в Петербурге и начнется в 17:00.

Матч

СКА-Нева - Рубин - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

Место и дата

13 марта 19:00, СК Юбилейный, Онлайн-трансляция

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