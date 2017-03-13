«СКА-Нева» обыграла «Рубин» в первом матче четвертьфинала Братины
«СКА-Нева» победила тюменский «Рубин» в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф ВХЛ со счетом 3:1.
В составе армейцев по шайбе забросили Архип Неколенко, Денис Александров и Илья Карлин. У тюменцев отличился Максим Зюзякин.
Напомним, счет в серии стал 1-0 в пользу «СКА-Невы». Следующий матч состоится 14 марта в Петербурге и начнется в 17:00.
Матч
СКА-Нева - Рубин - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)
Место и дата
13 марта 19:00, СК Юбилейный, Онлайн-трансляция
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