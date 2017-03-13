Игорь Шалимов: Все время с одной и той же ошибки пропускаем

Наставник «Краснодара» Игорь Шалимов посетовал на пропущенный гол и рассказал о травме Крицюка.



- Концовка тяжелая – заканчивали вдесятером, но навал выстояли. Гол пропустили – это наша большая проблема – все время с одной и той же ошибки пропускаем. Потом два гола забили, но сели в оборону не сознательно – нас больше «Локомотив» посадил. Да и счет влияет на психологию. Почему не было Кицюка в воротах? У него травма. Не знаю, успеет ли залечить ее до игры в Лиге Европы.

Напомним, что «Краснодар» одержал волевую победу со счетом 2:1 в выездной встрече.