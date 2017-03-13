Игорь Шалимов: Все время с одной и той же ошибки пропускаем
Наставник «Краснодара» Игорь Шалимов посетовал на пропущенный гол и рассказал о травме Крицюка.
- Концовка тяжелая – заканчивали вдесятером, но навал выстояли. Гол пропустили – это наша большая проблема – все время с одной и той же ошибки пропускаем. Потом два гола забили, но сели в оборону не сознательно – нас больше «Локомотив» посадил. Да и счет влияет на психологию. Почему не было Кицюка в воротах? У него травма. Не знаю, успеет ли залечить ее до игры в Лиге Европы.
Напомним, что «Краснодар» одержал волевую победу со счетом 2:1 в выездной встрече.
Матч
Локомотив - Краснодар - 1:2 (1:0)
Голы
Игнатьев 36 (1:0). Мамаев 56 (1:1). Вандерсон 64 (1:2).
Состав
Локомотив: Гилерме, Янбаев, Пейчинович, Чорлука, Кверквелия, Денисов В., Фернандеш, Денисов И., Игнатьев (Коломейцев, 62), Миранчук А., Майкон
Краснодар: Синицын, Шишкин, Гранквист, Калешин, Налдо, Рамирес, Перейра, Классон (Окриашвили, 73), Газинский, Жигулёв (Мамаев, 55), Вандерсон
Предупреждения:
нет - Синицын, 90
Судья:
Виталий Мешков (Россия)
Место и дата
13 марта 19:30, Локомотив, Текстовая трансляция