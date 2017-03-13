«Челси» – «Манчестер Юнайтед». Стартовые составы
«Челси» и «Манчестер Юнайтед» объявили стартовые составы на четвертьфинальный матч Кубка Англии, который состоится сегодня в Лондоне и стартует в 22.45 мск.
«Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Давид Луиз, Кэйхилл, Мозес, Канте, Матич, Алонсо, Виллиан, Азар, Диего Коста.
Запасные: Бегович, Терри, Зума, Педро, Фабрегас, Чалоба, Батшуайи.
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Валенсия, Джонс, Смоллинг, Рохо, Дармиан, Эррера, Погба, Янг, Мхитарян, Рэшфорд.
Запасные: Ромеро, Байи, Блинд, Кэррик, Феллайни, Лингард, Мата.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
Матч
Челси - Манчестер Юнайтед - 0:01-й тайм
Состав
Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Луиз, Кэйхилл, Алонсо, Матич, Виллиан, Мозес, Канте, Азар, Коста
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Смоллинг, Дармиан, Джонс, Рохо, Янг, Валенсия, Погба, Мхитарян, Эррера, Рэшфорд
Предупреждения:
нет - Эррера, 20
Место и дата
13 марта 22:45, Стэмфорд Бридж, Текстовая трансляция