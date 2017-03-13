Федор Смолов: Не выйду на поле, наверное, до апреля

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов рассказал о своём восстановлении.

- Игра с «Локомотивом» получилась отличной. Рад, ли победе? Конечно! Команда должна забивать и в моё отсутствие, она не зависит от одного футболиста.



- Как здоровье? Против «Сельты» сыграете?

- Думаю, что нет. На поле не выйду, наверное, до апреля.

- То есть и за сборную не сыграете?

- Не знаю, меня же вызвали. Посмотрим.