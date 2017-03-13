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Федор Смолов: Не выйду на поле, наверное, до апреля

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов рассказал о своём восстановлении. 

- Игра с «Локомотивом» получилась отличной. Рад, ли победе? Конечно! Команда должна забивать и в моё отсутствие, она не зависит от одного футболиста. 

- Как здоровье? Против «Сельты» сыграете?
- Думаю, что нет. На поле не выйду, наверное, до апреля.

- То есть и за сборную не сыграете?
- Не знаю, меня же вызвали. Посмотрим. 

Матч

Локомотив - Краснодар - 1:2 (1:0)

Голы

Игнатьев 36 (1:0). Мамаев 56 (1:1). Вандерсон 64 (1:2).

Состав

Локомотив: Гилерме, Янбаев, Пейчинович, Чорлука, Кверквелия, Денисов В., Фернандеш, Денисов И., Игнатьев (Коломейцев, 62), Миранчук А., Майкон

Краснодар: Синицын, Шишкин, Гранквист, Калешин, Налдо, Рамирес, Перейра, Классон (Окриашвили, 73), Газинский, Жигулёв (Мамаев, 55), Вандерсон

Предупреждения:

нет - Синицын, 90

Судья:

Виталий Мешков (Россия)

Место и дата

13 марта 19:30, Локомотив, Текстовая трансляция

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