Юрий Семин: Мы наделали много ошибок – в результате пропустили два
Главный тренер московского «Локомотива» прокомментировал проигранный «Краснодару» домашний матч.
- Что-то во втором тайме изменилось – не в лучшую сторону. Мы проиграли 15-минутный отрезок и в результате проиграли матч. Причины? Нет стабильности – в своих действиях. Будем смотреть статистику. Мы наделали много ошибок – в результате пропустили два. Потом, благодаря хорошему физическому состоянию оказывали большое давление, но не могли реализовать моменты.
Напомним, что железнодорожники уступили «Краснодару» со счетом 1:2 в домашней встрече, ведя по ходу матча.
Матч
Локомотив - Краснодар - 1:2 (1:0)
Голы
Игнатьев 36 (1:0). Мамаев 56 (1:1). Вандерсон 64 (1:2).
Состав
Локомотив: Гилерме, Янбаев, Пейчинович, Чорлука, Кверквелия, Денисов В., Фернандеш, Денисов И., Игнатьев (Коломейцев, 62), Миранчук А., Майкон
Краснодар: Синицын, Шишкин, Гранквист, Калешин, Налдо, Рамирес, Перейра, Классон (Окриашвили, 73), Газинский, Жигулёв (Мамаев, 55), Вандерсон
Предупреждения:
нет - Синицын, 90
Судья:
Виталий Мешков (Россия)
Место и дата
13 марта 19:30, Локомотив, Текстовая трансляция