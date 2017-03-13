Юрий Семин: Мы наделали много ошибок – в результате пропустили два

Главный тренер московского «Локомотива» прокомментировал проигранный «Краснодару» домашний матч.

- Что-то во втором тайме изменилось – не в лучшую сторону. Мы проиграли 15-минутный отрезок и в результате проиграли матч. Причины? Нет стабильности – в своих действиях. Будем смотреть статистику. Мы наделали много ошибок – в результате пропустили два. Потом, благодаря хорошему физическому состоянию оказывали большое давление, но не могли реализовать моменты.



Напомним, что железнодорожники уступили «Краснодару» со счетом 1:2 в домашней встрече, ведя по ходу матча.