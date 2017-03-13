«Ленинградка» обыграла «Метар» и повела в серии плей-аута

«Ленинградка» в матче плей-аута чемпионата России по волейболу среди женских команд одержала победу над челябинским «Метаром» со счетом 3:0.

Счет по сетам - 25:13, 25:10, 25:22. Встреча проходила в Петербурге.

Напомним, счет в серии до трех побед стал 1-0 в пользу «Ленинградки».

14 марта команды встретятся во второй раз. Проигравший в серии в переходных матчах продолжит борьбу за право остаться в женской Суперлиге.