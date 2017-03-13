Кафу: Неймар может побить рекорд Пеле по голам за сборную Бразилии

Двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Кафу считает, что нападающий «Барселоны» Неймар способен превзойти достижение легендарного Пеле, который в футболке бразильской национальной сборной забил 77 мячей.

На счете 26-летнего форварда на данный момент - 55 голов. В списке лучших бомбардиров в истории сборной Бразилии его также опережают Роналдо (62) и Ромарио (55).

«Любые рекорды существуют для того, чтобы рано или поздно пасть. Неймар может достичь и превысить достижение Пеле, если продолжит играть так, как это делает сейчас. Он молод, время работает на него», - цитирует Кафу The Sun.

Напомним, Неймар внес существенный вклад в завоевание бразильцами золотых медалей Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанеро, в пяти матчах четыре раза поразив ворота соперников.