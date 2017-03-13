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Валерий Карпин: Нужно спросить у Тарханова, как можно за 11 дней устать

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Бывший главный тренер московского «Спартака» Валерий Карпин прокомментировал заявление наставника «Урала» Александра Тарханова после матча 19-го тура чемпионата России с «Арсеналом» (0:2), который заявил, что причиной поражения его команды стал насыщенный график.

«Это шутка? По мне это издевательство. Нужно спросить у Александра Федоровича, как можно за три игры за 11 дней устать. Я видел календарь «Сельты» за последние два месяца и десять дней. Они провели 20 матчей. Больше двух месяцев играют через два дня на третий. Всего у них было уже 44 встречи. А у нас устают за три матча, которые проводятся через четыре дня на пятый. Поэтому и говорю, что это издевательство.

Ни в одной стране мира 60 дней отпуска у футболистов. У нас они больше 40 дней отдыхают зимой и три недели летом. При этом в сезоне в чемпионате России всего 30 игр. И они устают»,  – сказал Карпин в эфире программы «Тотальный разбор».

Матч

Арсенал - Урал - 2:0 (1:0)

Голы

Расич 19 (1:0 - пен.). Расич 62 (2:0).

Состав

Арсенал: Габулов, Комбаров, Сунзу, Иванов, Беляев, Александров, Горбатенко (Стеклов, 90), Думбия (Власов, 81), Бурмистров, Боурчану, Расич (Шевченко, 74)

Урал: Заболотный, Балажиц, Данцев, Новиков, Кулаков, Димитров, Бикфалви, Емельянов, Фидлер, Ильин (Манучарян, 60), Лунгу

Предупреждения:

Думбия, 3; Расич, 49; Бурмистров, 76 - Фидлер, 52; Балажиц, 61

Удаления:

нет - Балажиц, 65

Судья:

Сергей Лапочкин (Россия)

Место и дата

10 марта 19:00, Арсенал, Текстовая трансляция

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