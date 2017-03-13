В Москве задержали чемпиона мира по кикбоксингу по запросу Украины

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании четырехкратного чемпиона мира по кикбоксингу Ираклия Гвинджилия за кражу денег на Украине.

«Cотрудники НЦБ Интерпола и Главного управления уголовного розыска (ГУУР) МВД России по запросу компетентных органов Украины задержали гражданина Грузии Ираклия Гвинджилию, приговоренного Житомирским судом Украины к 3 годам лишения свободы за совершение кражи», – заявила Волк, слова которой приводит SM News.

По данным следствия, спортсмен в марте 2012 года обокрал посетителя кафе на одной из автозаправок на территории Украины. Во время досмотра его автомобиля автоинспекторы нашли похищенные денежные средства.

Позже выяснилось, что преступник скрылся от правоохранительных органов, в результате чего его объявили в международный розыск, чтобы арестовать и экстрадировать на Украину.