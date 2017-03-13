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Илья «Lil» Ильюк: Просьба впредь не ставить словосочетания «СНГ дота» и «Виртус.про» в одном предложении

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Игрок Virtus.pro Илья «Lil» Ильюк прокомментировал победу команды на СНГ-квалификации к The Kiev Major.


Напомним, что в групповом этапа Virtus.pro не проиграла ни одного матча, а в гранд-финале отборочных победила Natus Vincere со счетом 2:0.

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