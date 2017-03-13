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Вандерсон: Было бы интересно сыграть против Ари

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий «Краснодара» Вандерсон заявил, что хотел сыграть против форварда «Локомотива» Ари.

– Команда провела много матчей, насколько тяжело физически пришлось?
– Да, было немного сложно из-за небольшого времени на восстановление. Но нам нужно преодолеть эту фазу, стремиться к поставленным целям.

– «Краснодар» давно не мог обыграть «Локо». Этот фактор имел значение при подготовке?
– Ну мы всегда стараемся сыграть на все сто. О реванше не думаем. Эиа победа была важна для нас, так как «Локомотив» – соперник серьезный.

– Хотели бы сыграть против Ари?
– Было бы интересно. Как-нибудь в другой раз!

Матч

Локомотив - Краснодар - 1:2 (1:0)

Голы

Игнатьев 36 (1:0). Мамаев 56 (1:1). Вандерсон 64 (1:2).

Состав

Локомотив: Гилерме, Янбаев, Пейчинович, Чорлука, Кверквелия, Денисов В., Фернандеш, Денисов И., Игнатьев (Коломейцев, 62), Миранчук А., Майкон

Краснодар: Синицын, Шишкин, Гранквист, Калешин, Налдо, Рамирес, Перейра, Классон (Окриашвили, 73), Газинский, Жигулёв (Мамаев, 55), Вандерсон

Предупреждения:

нет - Синицын, 90

Судья:

Виталий Мешков (Россия)

Место и дата

13 марта 19:30, Локомотив, Текстовая трансляция


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