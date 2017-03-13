Вандерсон: Было бы интересно сыграть против Ари
Нападающий «Краснодара» Вандерсон заявил, что хотел сыграть против форварда «Локомотива» Ари.
– Команда провела много матчей, насколько тяжело физически пришлось?
– Да, было немного сложно из-за небольшого времени на восстановление. Но нам нужно преодолеть эту фазу, стремиться к поставленным целям.
– «Краснодар» давно не мог обыграть «Локо». Этот фактор имел значение при подготовке?
– Ну мы всегда стараемся сыграть на все сто. О реванше не думаем. Эиа победа была важна для нас, так как «Локомотив» – соперник серьезный.
– Хотели бы сыграть против Ари?
– Было бы интересно. Как-нибудь в другой раз!
Матч
Локомотив - Краснодар - 1:2 (1:0)
Голы
Игнатьев 36 (1:0). Мамаев 56 (1:1). Вандерсон 64 (1:2).
Состав
Локомотив: Гилерме, Янбаев, Пейчинович, Чорлука, Кверквелия, Денисов В., Фернандеш, Денисов И., Игнатьев (Коломейцев, 62), Миранчук А., Майкон
Краснодар: Синицын, Шишкин, Гранквист, Калешин, Налдо, Рамирес, Перейра, Классон (Окриашвили, 73), Газинский, Жигулёв (Мамаев, 55), Вандерсон
Предупреждения:
нет - Синицын, 90
Судья:
Виталий Мешков (Россия)
Место и дата
13 марта 19:30, Локомотив, Текстовая трансляция