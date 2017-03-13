Вандерсон: Было бы интересно сыграть против Ари

Нападающий «Краснодара» Вандерсон заявил, что хотел сыграть против форварда «Локомотива» Ари.

– Команда провела много матчей, насколько тяжело физически пришлось?

– Да, было немного сложно из-за небольшого времени на восстановление. Но нам нужно преодолеть эту фазу, стремиться к поставленным целям.

– «Краснодар» давно не мог обыграть «Локо». Этот фактор имел значение при подготовке?

– Ну мы всегда стараемся сыграть на все сто. О реванше не думаем. Эиа победа была важна для нас, так как «Локомотив» – соперник серьезный.

– Хотели бы сыграть против Ари?

– Было бы интересно. Как-нибудь в другой раз!