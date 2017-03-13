Игорь Шалимов: Во втором тайме думали о «Сельте»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимову – по итогам матча 19-го тура против «Локомотива» (2:1).



- Концовка получилась тяжелая. Заканчивали вдесятером, но выстояли – это радует, - говорит Шалимов. - Опять пропустили гол после потери на своей половине поля. Это наша большая проблема, надо это убирать. Сегодня – не получилось. Во втором тайме случился всплеск, забили два гола. Не скажу, что потом сознательно сели на свою половину поля. Скорее, «Локо» заставил нас так сделать, начав быстрее и качественнее играть. Плюс, конечно, повлиял счет. Подсознательно сидит в голове, что ты ведешь в счете и надо где-то сыграть осторожнее. Но у нас были полумоменты. «Локо» же устроил навал, наверное, нам где-то повезло.



- Вы на 73-й минуте провели третью замену. И «Краснодар» вновь пришлось доигрывать матч в меньшинстве из-за травмы футболиста. Почему не придержали замену на концовку?

- У нас через два дня игра. Поэтому мы ничего не приберегали. Дали практику Мамаеву и Каборе, которые в последних матчах не участвовали, дав отдохнуть Перейре, Классону. Во втором тайме думали о «Сельте».



- Когда увидим Мамаева в стартовом составе?

- Возможно в следующей игре. Он набрал форму.



- С чем связана замена во вратарской линии - Крицюка на Синицына?

- Травма. Успеет ли восстановиться к «Сельте»? Посмотрим.