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Игорь Шалимов: Во втором тайме думали о «Сельте»

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимову – по итогам матча 19-го тура против «Локомотива» (2:1).

- Концовка получилась тяжелая. Заканчивали вдесятером, но выстояли – это радует, - говорит Шалимов. - Опять пропустили гол после потери на своей половине поля. Это наша большая проблема, надо это убирать. Сегодня – не получилось. Во втором тайме случился всплеск, забили два гола. Не скажу, что потом сознательно сели на свою половину поля. Скорее, «Локо» заставил нас так сделать, начав быстрее и качественнее играть. Плюс, конечно, повлиял счет. Подсознательно сидит в голове, что ты ведешь в счете и надо где-то сыграть осторожнее. Но у нас были полумоменты. «Локо» же устроил навал, наверное, нам где-то повезло.

- Вы на 73-й минуте провели третью замену. И «Краснодар» вновь пришлось доигрывать матч в меньшинстве из-за травмы футболиста. Почему не придержали замену на концовку?
- У нас через два дня игра. Поэтому мы ничего не приберегали. Дали практику Мамаеву и Каборе, которые в последних матчах не участвовали, дав отдохнуть Перейре, Классону. Во втором тайме думали о «Сельте».

- Когда увидим Мамаева в стартовом составе?
- Возможно в следующей игре. Он набрал форму.

- С чем связана замена во вратарской линии - Крицюка на Синицына?
- Травма. Успеет ли восстановиться к «Сельте»? Посмотрим.

Матч

Локомотив - Краснодар - 1:2 (1:0)

Голы

Игнатьев 36 (1:0). Мамаев 56 (1:1). Вандерсон 64 (1:2).

Состав

Локомотив: Гилерме, Янбаев, Пейчинович, Чорлука, Кверквелия, Денисов В., Фернандеш, Денисов И., Игнатьев (Коломейцев, 62), Миранчук А., Майкон

Краснодар: Синицын, Шишкин, Гранквист, Калешин, Налдо, Рамирес, Перейра, Классон (Окриашвили, 73), Газинский, Жигулёв (Мамаев, 55), Вандерсон

Предупреждения:

нет - Синицын, 90

Судья:

Виталий Мешков (Россия)

Место и дата

13 марта 19:30, Локомотив, Текстовая трансляция

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