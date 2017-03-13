Юрий Семин: Проиграли матч за 15 минут
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин – по итогам матча 19-го тура против «Краснодара» (1:2).
- Проиграли матч буквально за 15-минутный отрезок в начале второго тайма, - говорит Семин. – Почему так вышло? Нет стабильности в своих действиях. Чтобы ответить точнее - нужно посмотреть статистку, пересмотреть игру. Мы наделали много ошибок, пропустили два мяча, а дальше вновь стали оказывать давление на «Краснодар». Много ударов было, но не смогли их реализовать. С такой командой, как «Краснодар», если даешь слабинку, то этим обязательно воспользуются.
- Что за спор был с Чорлукой по ходу первого тайма?
- Не было спора. Это рабочий момент, который касался того, что один из центральных защитников при нашей атаке должен был держать Вандерсона.
- Удалось Майкону заменить Ари?
- Нужны голы. А если их не было… Он активно действовал, держал напряжение, много получал мяч, но концовки не хватало. Это можно по-разному оценить.
- Почему в концовке не выпустили в атаку Галаджана?
- Потому что выпустил вперед Чорлуку. Там пошла игра с большим количеством длинных передач, нужен был тот, кто сможет за них побороться. И, кстати, Чорлука хорошо справлялся.
- Когда увидим Фарфана?
- Сложно сказать. У него была травма. Плюс вообще поздно к нам приехал. Но посмотрим - вполне возможно, что против «Спартака».
Матч
Локомотив - Краснодар - 1:2 (1:0)
Голы
Игнатьев 36 (1:0). Мамаев 56 (1:1). Вандерсон 64 (1:2).
Состав
Локомотив: Гилерме, Янбаев, Пейчинович, Чорлука, Кверквелия, Денисов В., Фернандеш, Денисов И., Игнатьев (Коломейцев, 62), Миранчук А., Майкон
Краснодар: Синицын, Шишкин, Гранквист, Калешин, Налдо, Рамирес, Перейра, Классон (Окриашвили, 73), Газинский, Жигулёв (Мамаев, 55), Вандерсон
Предупреждения:
нет - Синицын, 90
Судья:
Виталий Мешков (Россия)
Место и дата
13 марта 19:30, Локомотив, Текстовая трансляция