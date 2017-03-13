Юрий Семин: Проиграли матч за 15 минут

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин – по итогам матча 19-го тура против «Краснодара» (1:2).

- Проиграли матч буквально за 15-минутный отрезок в начале второго тайма, - говорит Семин. – Почему так вышло? Нет стабильности в своих действиях. Чтобы ответить точнее - нужно посмотреть статистку, пересмотреть игру. Мы наделали много ошибок, пропустили два мяча, а дальше вновь стали оказывать давление на «Краснодар». Много ударов было, но не смогли их реализовать. С такой командой, как «Краснодар», если даешь слабинку, то этим обязательно воспользуются.

- Что за спор был с Чорлукой по ходу первого тайма?

- Не было спора. Это рабочий момент, который касался того, что один из центральных защитников при нашей атаке должен был держать Вандерсона.

- Удалось Майкону заменить Ари?

- Нужны голы. А если их не было… Он активно действовал, держал напряжение, много получал мяч, но концовки не хватало. Это можно по-разному оценить.

- Почему в концовке не выпустили в атаку Галаджана?

- Потому что выпустил вперед Чорлуку. Там пошла игра с большим количеством длинных передач, нужен был тот, кто сможет за них побороться. И, кстати, Чорлука хорошо справлялся.

- Когда увидим Фарфана?

- Сложно сказать. У него была травма. Плюс вообще поздно к нам приехал. Но посмотрим - вполне возможно, что против «Спартака».