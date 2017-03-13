Бекхэм поддерживает «Манчестер Юнайтед» на «Стэмфорд Бридж»
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм присутствует на матче 1/4 финала Кубка Англии, в котором манкунианцы в эти минуты в гостях играют с «Челси».
В составе «МЮ» Бекхэм шесть раз становился победителем английской премьер лиги, дважды выигрывал Кубок Англии и один раз - Лигу чемпионов. За «красных дьяволов» он провел 379 матчей.
Недавно он завершил карьеру игрока.
«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию встречи.
Матч
Челси - Манчестер Юнайтед - 0:01-й тайм
Состав
Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Луиз, Кэйхилл, Алонсо, Матич, Виллиан, Мозес, Канте, Азар, Коста
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Смоллинг, Дармиан, Джонс, Рохо, Янг, Валенсия, Погба, Мхитарян, Эррера, Рэшфорд
Предупреждения:
нет - Эррера, 20
Место и дата
13 марта 22:45, Стэмфорд Бридж, Текстовая трансляция
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