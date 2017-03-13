Бекхэм поддерживает «Манчестер Юнайтед» на «Стэмфорд Бридж»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм присутствует на матче 1/4 финала Кубка Англии, в котором манкунианцы в эти минуты в гостях играют с «Челси».

В составе «МЮ» Бекхэм шесть раз становился победителем английской премьер лиги, дважды выигрывал Кубок Англии и один раз - Лигу чемпионов. За «красных дьяволов» он провел 379 матчей.

Недавно он завершил карьеру игрока.

«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию встречи.