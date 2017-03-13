Слуцкий и Шевченко присутствуют на матче «Челси» – «Манчестер Юнайтед»
Бывший тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий и действующий наставник украинской национальной команды Андрей Шевченко присутствуют на проходящей в эти минуты в Лондоне встрече ¼ финала Кубка Англии между «Челси» и «Манчестер Юнайтед».
«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча.
Матч
Челси - Манчестер Юнайтед - 0:01-й тайм
Состав
Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Луиз, Кэйхилл, Алонсо, Матич, Виллиан, Мозес, Канте, Азар, Коста
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Смоллинг, Дармиан, Джонс, Рохо, Янг, Валенсия, Погба, Мхитарян, Эррера, Рэшфорд
Предупреждения:
нет - Эррера, 20
Место и дата
13 марта 22:45, Стэмфорд Бридж, Текстовая трансляция
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