Роман Шишкин: Во втором тайме «Краснодар» гнул свою линию и победил

Защитник «Краснодара» Роман Шишкин подвёл итоги потешного матча против московского «Локомотива» (2:1).

- Перед игрой пришлось абстрагироваться, потому что играть пришлось против своей последней команды. Поэтому я старался действовать профессионально, чётко выполнять свою работу на поле.

- Почему в середине первого тайма игровая инициатива перешла к «Локомотиву»?

- Мы начали действовать немного неправильно, и из-за наших ошибок и обрезов «Локомотив» перехватил инициативу, - отметил футболист. - Хорошо, что во втором тайме мы адаптировались и выровняли ситуацию. Моментами мы выглядели лучше, отсюда и забили голы.

- Сложности в игре «быков» носили тактический или психологический характер?

- Повторюсь, во втором тайме мы гнули свою линию, благодаря чему и победили.

- В концовке «Локо» поджал «Краснодар». Это заслуга хозяев или ваш недочет?

- Скорее всего это психологический момент. Мы вдесятером доигрывали матч, поэтому больше внимания уделяли обороне. И, в принципе, выдержали натиск соперника.

- Если что, готовы играть в «Краснодаре» по схеме с тремя защитниками?

- Думаю, для меня это не проблема. Я могу сыграть на многих позициях. А тут уж как решит тренер: где скажет, там и буду играть.

- Удалось пообщаться с кем-то из игроков «Локомотива»?

- Да практически со всеми, я же всех знаю. После матча зашел к ним в раздевалку, а во время игры перекинулись с несколькими ребятами парой фраз.