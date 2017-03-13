Роман Шишкин: Во втором тайме «Краснодар» гнул свою линию и победил
Защитник «Краснодара» Роман Шишкин подвёл итоги потешного матча против московского «Локомотива» (2:1).
- Перед игрой пришлось абстрагироваться, потому что играть пришлось против своей последней команды. Поэтому я старался действовать профессионально, чётко выполнять свою работу на поле.
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Почему в середине первого тайма игровая
инициатива перешла к «Локомотиву»?
- Мы начали действовать немного неправильно, и из-за наших ошибок и обрезов «Локомотив» перехватил инициативу, - отметил футболист. - Хорошо, что во втором тайме мы адаптировались и выровняли ситуацию. Моментами мы выглядели лучше, отсюда и забили голы.
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Сложности в игре «быков» носили
тактический или психологический
характер?
- Повторюсь, во втором тайме мы гнули свою линию, благодаря чему и победили.
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В концовке «Локо» поджал «Краснодар».
Это заслуга хозяев или ваш недочет?
- Скорее всего это психологический момент. Мы вдесятером доигрывали матч, поэтому больше внимания уделяли обороне. И, в принципе, выдержали натиск соперника.
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Если что, готовы играть в «Краснодаре»
по схеме с тремя защитниками?
- Думаю, для меня это не проблема. Я могу сыграть на многих позициях. А тут уж как решит тренер: где скажет, там и буду играть.
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Удалось пообщаться с кем-то из игроков
«Локомотива»?
- Да практически со всеми, я же всех знаю. После матча зашел к ним в раздевалку, а во время игры перекинулись с несколькими ребятами парой фраз.
Матч
Локомотив - Краснодар - 1:2 (1:0)
Голы
Игнатьев 36 (1:0). Мамаев 56 (1:1). Вандерсон 64 (1:2).
Состав
Локомотив: Гилерме, Янбаев, Пейчинович, Чорлука, Кверквелия, Денисов В., Фернандеш, Денисов И., Игнатьев (Коломейцев, 62), Миранчук А., Майкон
Краснодар: Синицын, Шишкин, Гранквист, Калешин, Налдо, Рамирес, Перейра, Классон (Окриашвили, 73), Газинский, Жигулёв (Мамаев, 55), Вандерсон
Предупреждения:
нет - Синицын, 90
Судья:
Виталий Мешков (Россия)
Место и дата
13 марта 19:30, Локомотив, Текстовая трансляция