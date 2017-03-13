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Вандерсон: Смолова не хватает, хорошо, что мне удалось забить гол

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий «Краснодара» Вандерсон рассказал о победе над «Локомотивом».

- Мы знали, что игра получится очень тяжёлой. И понимали, если не добьёмся положительного результата, будет трудно подняться в таблице. В перерыве тренер сказал нам, чтобы продолжали биться, так как ничего не потеряно. 

- Насколько тяжело вам заменять Смолова?
- Смолов - классный футболист и нам его не хватает. Но я пытаюсь выступить как можно лучше. Хорошо, что сумел забить гол. А Смолову желаю скорейшего восстановления.

- Как вы защитников обыграли в эпизоде с голом?
-  Я толком не понял, все было очень быстро. Просто прошёл игрока и пробил в другой от вратаря угол.

Матч

Локомотив - Краснодар - 1:2 (1:0)

Голы

Игнатьев 36 (1:0). Мамаев 56 (1:1). Вандерсон 64 (1:2).

Состав

Локомотив: Гилерме, Янбаев, Пейчинович, Чорлука, Кверквелия, Денисов В., Фернандеш, Денисов И., Игнатьев (Коломейцев, 62), Миранчук А., Майкон

Краснодар: Синицын, Шишкин, Гранквист, Калешин, Налдо, Рамирес, Перейра, Классон (Окриашвили, 73), Газинский, Жигулёв (Мамаев, 55), Вандерсон

Предупреждения:

нет - Синицын, 90

Судья:

Виталий Мешков (Россия)

Место и дата

13 марта 19:30, Локомотив, Текстовая трансляция

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