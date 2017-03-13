Вандерсон: Смолова не хватает, хорошо, что мне удалось забить гол

Нападающий «Краснодара» Вандерсон рассказал о победе над «Локомотивом».

- Мы знали, что игра получится очень тяжёлой. И понимали, если не добьёмся положительного результата, будет трудно подняться в таблице. В перерыве тренер сказал нам, чтобы продолжали биться, так как ничего не потеряно.



- Насколько тяжело вам заменять Смолова?

- Смолов - классный футболист и нам его не хватает. Но я пытаюсь выступить как можно лучше. Хорошо, что сумел забить гол. А Смолову желаю скорейшего восстановления.



- Как вы защитников обыграли в эпизоде с голом?

- Я толком не понял, все было очень быстро. Просто прошёл игрока и пробил в другой от вратаря угол.