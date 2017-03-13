Вандерсон: Смолова не хватает, хорошо, что мне удалось забить гол
Нападающий «Краснодара» Вандерсон рассказал о победе над «Локомотивом».
- Мы знали, что игра получится очень тяжёлой. И понимали, если не добьёмся положительного результата, будет трудно подняться в таблице. В перерыве тренер сказал нам, чтобы продолжали биться, так как ничего не потеряно.
- Насколько тяжело вам заменять Смолова?
- Смолов - классный футболист и нам его не хватает. Но я пытаюсь выступить как можно лучше. Хорошо, что сумел забить гол. А Смолову желаю скорейшего восстановления.
- Как вы защитников обыграли в эпизоде с голом?
- Я толком не понял, все было очень быстро. Просто прошёл игрока и пробил в другой от вратаря угол.
Матч
Локомотив - Краснодар - 1:2 (1:0)
Голы
Игнатьев 36 (1:0). Мамаев 56 (1:1). Вандерсон 64 (1:2).
Состав
Локомотив: Гилерме, Янбаев, Пейчинович, Чорлука, Кверквелия, Денисов В., Фернандеш, Денисов И., Игнатьев (Коломейцев, 62), Миранчук А., Майкон
Краснодар: Синицын, Шишкин, Гранквист, Калешин, Налдо, Рамирес, Перейра, Классон (Окриашвили, 73), Газинский, Жигулёв (Мамаев, 55), Вандерсон
Предупреждения:
нет - Синицын, 90
Судья:
Виталий Мешков (Россия)
Место и дата
13 марта 19:30, Локомотив, Текстовая трансляция