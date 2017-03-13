Федор Канарейкин: «Авангард» проявил волю и характер в третьей игре с «Ак Барсом»

Главный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин прокомментировал гостевую победу над «Ак Барсом» (4:3 О.Т.) в третьем матче второго раунда Кубка Гагарина.

Напомним, после первого периода омичи уступали со счетом 1:3.

«Тяжелое начало для нас. Очень активно «Ак Барс» играл. Мы в эти моменты недоработали, но проявили волю и характер. У нас команда, - сказал Канарейкин журналистам. - Противник начал хорошо. Мы эти моменты разбирали, но и соперник разбирает нас. Это чистая недоработка», - сказал Канарейкин.

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу «Ак Барса». Четвертая встреча команд пройдет в Казани 15 марта.