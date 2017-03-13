Федор Канарейкин: «Авангард» проявил волю и характер в третьей игре с «Ак Барсом»
Главный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин прокомментировал гостевую победу над «Ак Барсом» (4:3 О.Т.) в третьем матче второго раунда Кубка Гагарина.
Напомним, после первого периода омичи уступали со счетом 1:3.
«Тяжелое начало для нас. Очень активно «Ак Барс» играл. Мы в эти моменты недоработали, но проявили волю и характер. У нас команда, - сказал Канарейкин журналистам. - Противник начал хорошо. Мы эти моменты разбирали, но и соперник разбирает нас. Это чистая недоработка», - сказал Канарейкин.
Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу «Ак Барса». Четвертая встреча команд пройдет в Казани 15 марта.
Матч
Ак Барс - Авангард - 3:4 О.Т. (3:1, 0:1, 0:1, 0:1)
Голы:
Лукоянов (Малыхин, Батыршин), 1:35 (1:0). Попов (Яруллин, Йордан), 5:50 (2:0 - бол.). Зубов (Анелёв, Михеев), 6:30 (2:1). Глинкин (Попов, Глухов), 17:32 (3:1). Зубов (Никитин, Медведев), 29:16 (3:2 - бол.). Пьянов (Медведев, Зубов), 57:42 (3:3 - бол.). Бут (Лемтюгов, Медведев), 69:08 (3:4).
Место и дата
13 марта 19:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция