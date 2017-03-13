Массимилиано Аллегри: «Ювентусу» нужно сыграть еще один классный матч. Легко нам не будет

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри дал комментарий перед ответным матчем с «Порту» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Напомним, первая игра между командами завершилась со счетом 2:0 в пользу туринского клуба.

«Единственное, что имеет значение – это пройти дальше. Нам не надо посылать никаких сигналов соперникам, надо только провести хороший матч и пройти дальше. У нас важная цель, мы хотим попасть в четвертьфинал.

С настроением все в порядке, но мы должны отдавать себе отчет: чтобы решить задачу, нужно сыграть еще один классный матч. Легко не будет. Все думали, что «Барсе» конец, а она теперь фаворит. Это нормально, в футболе ситуация меняется быстро. Мы должны оказаться в восьмерке сильнейших и там отдать все силы без остатка», – сказал голкипер, слова которого приводит официальный сайт УЕФА.