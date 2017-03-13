Веснина, обыграв Бабош, впервые вышла в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Елена Веснина в рамках третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе нанесла поражение представительнице Венгрии Тимеи Бабош.

Встреча между спортсменами завершилась со счетом 6:4, 1:6, 6:4. За все время игры Веснина 4 раза подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. В активе Бабош – 3 эйса, 8 двойных ошибок и 4 брейка.

Таким образом, Веснина впервые вышла в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе.