Зинэтула Билялетдинов: Сегодня у нас не получилось, готовимся к следующему матчу

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал домашнее поражение от «Авангарда» (3:4 ОТ) в третьем матче второго раунда Кубка Гагарина.

- Хорошая игра. Команды действуют на результат. Сегодня у нас не получилось, готовимся к следующему матчу.

- Звено Андрея Попова сегодня забило две шайбы. Они набирают ход?

- Будем надеяться. То, что они забили две шайбы – это хорошо

- Что скажете о моменте с удалением Батыршина? По-вашему, нарушение было?

- Судья удалил, значит, было.

- «Ак Барс» снова пропустил в концовке.

- Почему снова-то? Это игра. К сожалению, пропустили. Будем дорабатывать.

Напомним, счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу «Ак Барса». Четвертая встреча команд пройдет в Казани 15 марта.