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Зинэтула Билялетдинов: Сегодня у нас не получилось, готовимся к следующему матчу

Источник:  ХК «Ак Барс»Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал домашнее поражение от «Авангарда» (3:4 ОТ) в третьем матче второго раунда Кубка Гагарина.

- Хорошая игра. Команды действуют на результат. Сегодня у нас не получилось, готовимся к следующему матчу.

- Звено Андрея Попова сегодня забило две шайбы. Они набирают ход?
- Будем надеяться. То, что они забили две шайбы – это хорошо

- Что скажете о моменте с удалением Батыршина? По-вашему, нарушение было?
- Судья удалил, значит, было.

- «Ак Барс» снова пропустил в концовке.
- Почему снова-то? Это игра. К сожалению, пропустили. Будем дорабатывать.

Напомним, счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу «Ак Барса». Четвертая встреча команд пройдет в Казани 15 марта. 

Матч

Ак Барс - Авангард - 3:4 О.Т. (3:1, 0:1, 0:1, 0:1)

Голы:

Лукоянов (Малыхин, Батыршин), 1:35 (1:0). Попов (Яруллин, Йордан), 5:50 (2:0 - бол.). Зубов (Анелёв, Михеев), 6:30 (2:1). Глинкин (Попов, Глухов), 17:32 (3:1). Зубов (Никитин, Медведев), 29:16 (3:2 - бол.). Пьянов (Медведев, Зубов), 57:42 (3:3 - бол.). Бут (Лемтюгов, Медведев), 69:08 (3:4).

Место и дата

13 марта 19:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция

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