Нуну Эшпириту Санту: Подходим к матчу с «Ювентусом» с сильнейшей мотивацией
Главный тренер «Порту»
Нуну Эшпириту Санту поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Ювентусом» в
ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
«У нас есть план, но сейчас я не буду о нем говорить. Наш
коллектив наделен невероятным командным духом, и мы хотим проявить его на поле.
Мои игроки преисполнены решимости. Мы приехали бороться. Нас ждет долгий и
упорный матч, в котором мы постараемся сыграть изобретательно и не терять
концентрацию.
Мы подходим к этому матчу с сильнейшей мотивацией. Нам
противостоит великая команда, которая очень давно не проигрывала дома. Наш
состав позволяет нам выбирать. Все футболисты, кроме Алекса Теллеса, готовы
выйти на поле, и каждый может решить исход этого матча», - приводит слова
португальского специалиста официальный сайт УЕФА.
Напомним, матча «Ювентус» - «Порту» состоится сегодня, 14
марта и начнется в 22:45 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Матч
Место и дата
14 марта 22:45, Ювентус Стэдиум, Текстовая трансляция