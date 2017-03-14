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Нуну Эшпириту Санту: Подходим к матчу с «Ювентусом» с сильнейшей мотивацией

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Главный тренер «Порту» Нуну Эшпириту Санту поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Ювентусом» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«У нас есть план, но сейчас я не буду о нем говорить. Наш коллектив наделен невероятным командным духом, и мы хотим проявить его на поле. Мои игроки преисполнены решимости. Мы приехали бороться. Нас ждет долгий и упорный матч, в котором мы постараемся сыграть изобретательно и не терять концентрацию.

Мы подходим к этому матчу с сильнейшей мотивацией. Нам противостоит великая команда, которая очень давно не проигрывала дома. Наш состав позволяет нам выбирать. Все футболисты, кроме Алекса Теллеса, готовы выйти на поле, и каждый может решить исход этого матча», - приводит слова португальского специалиста официальный сайт УЕФА.

Напомним, матча «Ювентус» - «Порту» состоится сегодня, 14 марта и начнется в 22:45 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Матч

Ювентус - Порту

Место и дата

14 марта 22:45, Ювентус Стэдиум, Текстовая трансляция

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