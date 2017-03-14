«Челси» обыграл «МЮ» в четвертьфинале Кубка Англии, благодаря голу Канте

В матче 1/4 финала Кубка Англии «Челси» на своем поле со счетом 1:0 обыграл «Манчестер Юнайтед».

Единственный мяч в составе «Синих» забил французский полузащитник Н’Гало Канте.

Стоит отметить, что команда из Манчестера с 35-й минуты играла в меньшинстве, Андер Эррера отправился в раздевалку, получив второй «горчичник» за грубую игру.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого противостояния.

Соперник «Челси» по полуфиналу станет известен позднее. Ранее в 1/2 финала вышли «Тоттенхэм», разгромивший «Миллуол» (6:0), лондонский «Арсенал», победивший «Линкольн Сити» (5:0) и «Манчестер Сити», взявший верх в матче с «Мидлсбро» (2:0).



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