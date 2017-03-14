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«Челси» обыграл «МЮ» в четвертьфинале Кубка Англии, благодаря голу Канте

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Челси» обыграл «МЮ» в четвертьфинале Кубка Англии, благодаря голу Канте
Источник: ФК «Челси»

В матче 1/4 финала Кубка Англии «Челси» на своем поле со счетом 1:0 обыграл «Манчестер Юнайтед».

Единственный мяч в составе «Синих» забил французский полузащитник Н’Гало Канте.

Стоит отметить, что команда из Манчестера с 35-й минуты играла в меньшинстве, Андер Эррера отправился в раздевалку, получив второй «горчичник» за грубую игру.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого противостояния.

Соперник «Челси» по полуфиналу станет известен позднее. Ранее в 1/2 финала вышли «Тоттенхэм», разгромивший «Миллуол» (6:0), лондонский «Арсенал», победивший «Линкольн Сити» (5:0) и «Манчестер Сити», взявший верх в матче с «Мидлсбро» (2:0).

Кубок Англии
¼ финала

Матч

Челси - Манчестер Юнайтед - 1:0 (0:0)

Голы

Канте 52 (1:0).

Состав

Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Луиз, Алонсо, Кэйхилл, Канте, Виллиан (Фабрегас, 81), Матич, Азар, Мозес (Зума, 90), Коста (Батшуайи, 90)

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Дармиан, Джонс, Рохо, Смоллинг, Погба, Валенсия, Янг (Лингард, ), Мхитарян (Феллайни, 38), Эррера, Рэшфорд

Предупреждения:

Коста, 88 - Эррера, 20; Янг, 79

Удаления:

нет - Эррера, 35

Судья:

Майкл Оливер (Англия)

Место и дата

13 марта 22:45, Стэмфорд Бридж, Текстовая трансляция

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