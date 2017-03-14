«Челси» обыграл «МЮ» в четвертьфинале Кубка Англии, благодаря голу Канте
В матче 1/4 финала
Кубка Англии «Челси» на своем поле со счетом 1:0 обыграл «Манчестер Юнайтед».
Единственный мяч в составе «Синих» забил французский
полузащитник Н’Гало Канте.
Стоит отметить, что команда из Манчестера с 35-й минуты
играла в меньшинстве, Андер Эррера отправился в раздевалку, получив
второй «горчичник» за грубую игру.
«Советский спорт» вел текстовую
трансляцию этого противостояния.
Соперник «Челси» по полуфиналу станет известен позднее.
Ранее в 1/2 финала вышли «Тоттенхэм», разгромивший «Миллуол» (6:0), лондонский «Арсенал»,
победивший «Линкольн Сити» (5:0) и «Манчестер Сити», взявший верх в матче с «Мидлсбро»
(2:0).
Кубок Англии
¼ финала
Матч
Челси - Манчестер Юнайтед - 1:0 (0:0)
Голы
Канте 52 (1:0).
Состав
Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Луиз, Алонсо, Кэйхилл, Канте, Виллиан (Фабрегас, 81), Матич, Азар, Мозес (Зума, 90), Коста (Батшуайи, 90)
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Дармиан, Джонс, Рохо, Смоллинг, Погба, Валенсия, Янг (Лингард, ), Мхитарян (Феллайни, 38), Эррера, Рэшфорд
Предупреждения:
Коста, 88 - Эррера, 20; Янг, 79
Удаления:
нет - Эррера, 35
Судья:
Майкл Оливер (Англия)
Место и дата
13 марта 22:45, Стэмфорд Бридж, Текстовая трансляция