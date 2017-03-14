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«Лацио» победил «Торино» и поднялся на четвертое место в Серии А

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В заключительном матче 28-го тура чемпионата Италии «Лацио» на своем поле переиграл «Торино» со счетом 3:1.

В составе победителей голами отметились Чиро Иммобиле, Бальде Кейта и Фелипе Андерсон, а у гостей единственный мяч забил Макси Лопес.

«Лацио» с 56-ю очками поднялся на четвертое место в турнирной таблице, а «Торино» расположился на 10-й строчке, имея в активе 39 баллов.

В следующем туре римляне 19 марта на выезде сыграют с «Кальяри», а «быки» днем ранее примут «Интер»

Чемпионат Италии         
28-й тур 

Матч

Лацио - Торино - 3:1 (0:0)

Голы

Иммобиле 56 (1:0). Лопес 72 (1:1). Кейта 87 (2:1). Андерсон 90 (3:1).

Состав

Лацио: Стракоша, де Врей (Фортуна, 46), Раду (Лукаку, 27), Худт, Баста, Милинкович-Савич, Биглия (Кейта, 77), Лулич, Пароло, Андерсон, Иммобиле

Торино: Харт, Моретти, Баррека, Роззеттини, де Сильвестри, Лукич, Баселли (Молинаро, 46), Бенасси, Итурбе (Фальке, 74), Белотти, Льяич (Лопес, 64)

Предупреждения:

Лукаку, 44; Милинкович-Савич, 74; Худт, 90 - Льяич, 38

Судья:

Паоло Сильвио Маццолени (Италия)

Место и дата

13 марта 22:45, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция

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