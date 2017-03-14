«Лацио» победил «Торино» и поднялся на четвертое место в Серии А

В заключительном матче 28-го тура чемпионата Италии «Лацио» на своем поле переиграл «Торино» со счетом 3:1.

В составе победителей голами отметились Чиро Иммобиле, Бальде Кейта и Фелипе Андерсон, а у гостей единственный мяч забил Макси Лопес.

«Лацио» с 56-ю очками поднялся на четвертое место в турнирной таблице, а «Торино» расположился на 10-й строчке, имея в активе 39 баллов.

В следующем туре римляне 19 марта на выезде сыграют с «Кальяри», а «быки» днем ранее примут «Интер»

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28-й тур