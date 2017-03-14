«Лацио» победил «Торино» и поднялся на четвертое место в Серии А
В заключительном матче 28-го тура чемпионата Италии «Лацио»
на своем поле переиграл «Торино» со счетом 3:1.
В составе победителей голами отметились Чиро Иммобиле,
Бальде Кейта и Фелипе Андерсон, а у гостей единственный мяч забил Макси Лопес.
«Лацио» с 56-ю очками поднялся на четвертое место в
турнирной таблице, а «Торино» расположился на 10-й строчке, имея в активе 39
баллов.
В следующем туре римляне 19 марта на выезде сыграют с «Кальяри»,
а «быки» днем ранее примут «Интер»
Чемпионат Италии
28-й тур
Матч
Голы
Иммобиле 56 (1:0). Лопес 72 (1:1). Кейта 87 (2:1). Андерсон 90 (3:1).
Состав
Лацио: Стракоша, де Врей (Фортуна, 46), Раду (Лукаку, 27), Худт, Баста, Милинкович-Савич, Биглия (Кейта, 77), Лулич, Пароло, Андерсон, Иммобиле
Торино: Харт, Моретти, Баррека, Роззеттини, де Сильвестри, Лукич, Баселли (Молинаро, 46), Бенасси, Итурбе (Фальке, 74), Белотти, Льяич (Лопес, 64)
Предупреждения:
Лукаку, 44; Милинкович-Савич, 74; Худт, 90 - Льяич, 38
Судья:
Паоло Сильвио Маццолени (Италия)
Место и дата
13 марта 22:45, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция