По сообщениям ьаблоидов, руководитель футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер лишился среднего пальца на правой руке.

В качестве подтверждения демонстрируются фотографии, на которых видна травмированная рука Гинера с наложенной на нее специальной повязкой. При этом, судя по фону на фотографиях, сделаны они были намного раньше, когда Гинер был в Сочи, где в рамках экономического форума прошло подписание контракта с банком ВЭБ на смену названия стадиона, а президент ЦСКА носил гипс на руке из-за травмы.

Тем не менее, таблоиды утверждают, что на днях президенту ЦСКА пришлось ампутировать палец из-за того, что Гинер получил серьезную травму. Все произошло во время обычной прогулки с собакой. Руководитель футбольного клуба не совсем правильно держал поводок, просунув палец в образовавшееся кольцо. Но в этот момент собака что-то заметила и резко дернула в сторону, в результате чего Гинер и получил травму.

В настоящее время у врачей нет опасений за здоровье президента красно-синих.

Футбольный клуб ЦСКА не подтвердил эту информацию.