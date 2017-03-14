Н’Гало Канте: Как только у «МЮ» удалили игрока, нам сразу стало проще играть
Полузащитник «Челси» Нгало Канте
прокомментировал победу своей команды над «Манчестер Юнайтед» (1:0) в матче
четвертьфинала Кубка Англии.
«Я очень рад в очередной раз
стать автором забитого мяча, мы очень счастливы победе. Это была красивая
победа.
Матч получился очень тяжелым. «Манчестер
Юнайтед» сильная команда. Но как только у них удалили игрока, нам стало проще
играть.
Я рад, что команда прошла в
следующий раунд, где мы поборемся за выход в финал», - приводит слова Канте BBC.
Напомним, «Челси» в полуфинале сыграет с «Тоттенхэмом».
Матч
Челси - Манчестер Юнайтед - 1:0 (0:0)
Голы
Канте 52 (1:0).
Состав
Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Луиз, Алонсо, Кэйхилл, Канте, Виллиан (Фабрегас, 81), Матич, Азар, Мозес (Зума, 90), Коста (Батшуайи, 90)
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Дармиан, Джонс, Рохо, Смоллинг, Погба, Валенсия, Янг (Лингард, ), Мхитарян (Феллайни, 38), Эррера, Рэшфорд
Предупреждения:
Коста, 88 - Эррера, 20; Янг, 79
Удаления:
нет - Эррера, 35
Судья:
Майкл Оливер (Англия)
Место и дата
13 марта 22:45, Стэмфорд Бридж, Текстовая трансляция