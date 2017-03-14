Н’Гало Канте: Как только у «МЮ» удалили игрока, нам сразу стало проще играть

Полузащитник «Челси» Нгало Канте прокомментировал победу своей команды над «Манчестер Юнайтед» (1:0) в матче четвертьфинала Кубка Англии.

«Я очень рад в очередной раз стать автором забитого мяча, мы очень счастливы победе. Это была красивая победа.

Матч получился очень тяжелым. «Манчестер Юнайтед» сильная команда. Но как только у них удалили игрока, нам стало проще играть.

Я рад, что команда прошла в следующий раунд, где мы поборемся за выход в финал», - приводит слова Канте BBC.

Напомним, «Челси» в полуфинале сыграет с «Тоттенхэмом».