Жозе Моуринью: У нас в четверг важный матч, хочу, чтобы команда отдохнула
Главный тренер «Манчестер Юнайтед»
Жозе Моуринью прокомментировал поражение от «Челси» (0:1) в четвертьфинале Кубка
Англии.
«Не хочу говорить об удалении. Я
просто хочу сказать, что я очень горжусь футболистами «Манчестер Юнайтед», а
также теми, кто сегодня болел за нас.
У нас в четверг важный матч, хочу,
чтобы команда отдохнула, а затем подготовилась, как можно лучше.
Каждый может проанализировать
матч со своей точки зрения, но мы все видели, что игра до красной карточки
отличалась от игры после нее.
В последних четырех играх Майкл Оливер поставил три пенальти в наши ворота и показал одну красную карточку. Несмотря на это, я пожал ему руку», - приводит слова Моуринью BBC.
Матч
Челси - Манчестер Юнайтед - 1:0 (0:0)
Голы
Канте 52 (1:0).
Состав
Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Луиз, Алонсо, Кэйхилл, Канте, Виллиан (Фабрегас, 81), Матич, Азар, Мозес (Зума, 90), Коста (Батшуайи, 90)
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Дармиан, Джонс, Рохо, Смоллинг, Погба, Валенсия, Янг (Лингард, ), Мхитарян (Феллайни, 38), Эррера, Рэшфорд
Предупреждения:
Коста, 88 - Эррера, 20; Янг, 79
Удаления:
нет - Эррера, 35
Судья:
Майкл Оливер (Англия)
Место и дата
13 марта 22:45, Стэмфорд Бридж, Текстовая трансляция