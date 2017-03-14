Жозе Моуринью: У нас в четверг важный матч, хочу, чтобы команда отдохнула

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал поражение от «Челси» (0:1) в четвертьфинале Кубка Англии.

«Не хочу говорить об удалении. Я просто хочу сказать, что я очень горжусь футболистами «Манчестер Юнайтед», а также теми, кто сегодня болел за нас.

У нас в четверг важный матч, хочу, чтобы команда отдохнула, а затем подготовилась, как можно лучше.

Каждый может проанализировать матч со своей точки зрения, но мы все видели, что игра до красной карточки отличалась от игры после нее.

В последних четырех играх Майкл Оливер поставил три пенальти в наши ворота и показал одну красную карточку. Несмотря на это, я пожал ему руку», - приводит слова Моуринью BBC.