Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Локомотив- : -ЦСКА
Футбол  Лестер Сити- : -Севилья
Хоккей  Динамо Москва- : -СКА
Футбол  Ювентус- : -Порту
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Жозе Моуринью: У нас в четверг важный матч, хочу, чтобы команда отдохнула

Источник:  BBCКомментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал поражение от «Челси» (0:1) в четвертьфинале Кубка Англии.

«Не хочу говорить об удалении. Я просто хочу сказать, что я очень горжусь футболистами «Манчестер Юнайтед», а также теми, кто сегодня болел за нас.

У нас в четверг важный матч, хочу, чтобы команда отдохнула, а затем подготовилась, как можно лучше.

Каждый может проанализировать матч со своей точки зрения, но мы все видели, что игра до красной карточки отличалась от игры после нее.

В последних четырех играх Майкл Оливер поставил три пенальти в наши ворота и показал одну красную карточку. Несмотря на это, я пожал ему руку», - приводит слова Моуринью BBC.

Матч

Челси - Манчестер Юнайтед - 1:0 (0:0)

Голы

Канте 52 (1:0).

Состав

Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Луиз, Алонсо, Кэйхилл, Канте, Виллиан (Фабрегас, 81), Матич, Азар, Мозес (Зума, 90), Коста (Батшуайи, 90)

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Дармиан, Джонс, Рохо, Смоллинг, Погба, Валенсия, Янг (Лингард, ), Мхитарян (Феллайни, 38), Эррера, Рэшфорд

Предупреждения:

Коста, 88 - Эррера, 20; Янг, 79

Удаления:

нет - Эррера, 35

Судья:

Майкл Оливер (Англия)

Место и дата

13 марта 22:45, Стэмфорд Бридж, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Даже Златан бы «МЮ не помог. Как Азар разрушил планы МоуриньюДаже Златан бы «МЮ не помог. Как Азар разрушил планы Моуринью«Советский спорт» рецензирует матч четвертьфинала Кубка Англии «Челси» - «МЮ» (1:0).Антонио Конте: Мы должны быть рады тому, что прошли в полуфиналГлавный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» (1:0) в четвертьфинале Кубка Англии.Н’Гало Канте: Как только у «МЮ» удалили игрока, нам сразу стало проще игратьПолузащитник «Челси» Нгало Канте прокомментировал победу своей команды над «Манчестер Юнайтед» (1:0) в матче четвертьфинала Кубка Англии.Определились полуфинальные пары Кубка АнглииВ Англии бывшие футболисты и тренеры Рууд Гуллит и Филл Невил провели жеребьевку ½ финала национального кубка страны.«Челси» обыграл «МЮ» в четвертьфинале Кубка Англии, благодаря голу Канте«Челси» обыграл «МЮ» в четвертьфинале Кубка Англии, благодаря голу КантеВ матче 1/4 финала Кубка Англии «Челси» на своем поле со счетом 1:0 обыграл «Манчестер Юнайтед».Слуцкий и Шевченко присутствуют на матче «Челси» – «Манчестер Юнайтед»Бывший тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий и действующий наставник украинской национальной команды Андрей Шевченко присутствуют на проходящей в эти минуты в Лондоне встрече ¼ финала Кубка Англии между «Челси» и «Манчестер Юнайтед».Бекхэм поддерживает «Манчестер Юнайтед» на «Стэмфорд Бридж»Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм будет присутствовать себе на матче ¼ финала Кубка Англии, в которой манкунианцы в гостях сыграют с «Челси».Главный матч дня в Европе: как «Челси» обыграл «МЮ»Главный матч дня в Европе: как «Челси» обыграл «МЮ»«Советский спорт» следил за матчем Кубка Англии, в котором «Челси» принимает «Манчестер Юнайтед»«Челси» – «Манчестер Юнайтед». Как это былоСегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча 1/4 финала Кубка Англии между «Челси» и «Манчестер Юнайтед».«Челси» – «Манчестер Юнайтед». Стартовые составыСтали известны стартовые составы «Челси» и «Манчестер Юнайтед» на четвертьфинальный матч Кубка Англии.Андреа Пирло: Для меня Конте – лучший тренер. Почему? Потому что он генийПолузащитник «Нью-Йорк Сити» Андреа Пирло, который ранее выступал под руководством Антонио Конте в «Ювентусе», рассказал о своем отношении к итальянскому специалисту.Эден Азар: После поражения от «Ливерпуля» Конте обещал, что больше не допустит этого, и он справилсяПолузащитник «Челси» Эден Азар рассказал об обстановке в лондонской команде на старте текущего сезона, отметив, что наставник «синих» Антонио Конте сумел справиться с давлением.Букмекеры не верят в «Манчестер Юнайтед» в матче с «Челси»Букмекерские конторы выставили котировки на встречу ¼ финала Кубка Англии, в которой «Челси» примет «Манчестер Юнайтед».Эден Азар: Уверен, «Манчестер Юнайтед» хочет отомстить нам за поражение в первом кругеПолузащитник «Челси» Эден Азар поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Манчестер Юнайтед» в 1/4 финала Кубка Англии, которая состоится сегодня и стартует в 22.45 мск.Антонио Конте: Каждый болельщик «Челси» должен уважать МоуриньюГлавный тренер «Челси» Антонио Конте назвал португальца Жозе Моуринью, который сейчас возглавляет «Манчестер Юнайтед» одним из лучших тренеров в мире.«Манчестер Юнайтед» постарается приобрести ОзилаПолузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил может сменить клубную прописку по окончании текущего сезона. Об этом сообщает издание Football London.Мхитарян как главная надежда «МЮ». Анонс четвертьфинала Кубка АнглииМхитарян как главная надежда «МЮ». Анонс четвертьфинала Кубка Англии«Советский спорт» представляет четвертьфинальную игру Кубка Англии между «Челси» и «Манчестер Юнайтед».«Челси» – «МЮ». Пристегнитесь, нас ждет головокружительный вечер!«Челси» – «МЮ». Пристегнитесь, нас ждет головокружительный вечер!«Советский спорт» будет следить за игрой «Челси» – «Манчестер Юнайтед» в шестом раунде Кубка Англии.Кубок Англии. 1/4 финала. «Челси» - «Манчестер Юнайтед» и другие матчиРезультаты матчей 1/4 финала Кубка Англии.Антонио Конте: Уважаю Канте за полную самоотдачу. Сам был такимГлавный тренер «Челси» Антонио Конте в преддверии матча против «Манчестер Юнайтед» в Кубке Англии похвалил своего полузащитника Н’Голо Канте.
Хоккей
Зинэтула Билялетдинов: Сегодня у нас не получилось, готовимся к следующему матчу
Хоккей
Федор Канарейкин: «Авангард» проявил волю и характер в третьей игре с «Ак Барсом»
Футбол
Роман Шишкин: Во втором тайме «Краснодар» гнул свою линию и победил
Футбол
Слуцкий и Шевченко присутствуют на матче «Челси» – «Манчестер Юнайтед»
все новости
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Челси
Челсикалендарьстатистика
Жозе Моуринью
Жозе Моуриньювсе новости
Кубок Англии
Кубок Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости