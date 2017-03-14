Антонио Конте: Мы должны быть рады тому, что прошли в полуфинал
Главный тренер «Челси» Антонио
Конте прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» (1:0) в четвертьфинале
Кубка Англии.
«Это была хорошая игра против сильной команды, с сильнейшими в лиге игроками. Мы должны быть рады тому, что прошли в полуфинал», - приводит слова Конте BBC.
Напомним, в 1/2 финала «Челси» встретится с «Тоттенхэмом».
Матч
Челси - Манчестер Юнайтед - 1:0 (0:0)
Голы
Канте 52 (1:0).
Состав
Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Луиз, Алонсо, Кэйхилл, Канте, Виллиан (Фабрегас, 81), Матич, Азар, Мозес (Зума, 90), Коста (Батшуайи, 90)
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Дармиан, Джонс, Рохо, Смоллинг, Погба, Валенсия, Янг (Лингард, ), Мхитарян (Феллайни, 38), Эррера, Рэшфорд
Предупреждения:
Коста, 88 - Эррера, 20; Янг, 79
Удаления:
нет - Эррера, 35
Судья:
Майкл Оливер (Англия)
Место и дата
13 марта 22:45, Стэмфорд Бридж, Текстовая трансляция