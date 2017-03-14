Антонио Конте: Мы должны быть рады тому, что прошли в полуфинал

Андреа Пирло: Для меня Конте – лучший тренер. Почему? Потому что он гений

Полузащитник «Нью-Йорк Сити» Андреа Пирло, который ранее выступал под руководством Антонио Конте в «Ювентусе», рассказал о своем отношении к итальянскому специалисту.