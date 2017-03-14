«Бенфика» разгромила «Белененсеш» и вернулась в лидеры чемпионата Португалии
В матче 25-го тура чемпионата
Португалии «Бенфика» разгромила «Белененсеш» со счетом 4:0.
В составе победителей мячи забили
Андре Алмейда, Константинос Митроглу, Эдуардо Сальвио и Жонас.
«Бенфика»с 63 очками вернулась на
первое место турнирной таблицы, а «Белененсеш» расположился на 10-й строчке,
имея в активе 32 балла.
В следующем туре «Орлы» 18 марта
на выезде сыграют с «Пасуш де Ферейра», а подопечные Кима Машаду в этот же день примут «Брагу».
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