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«Бенфика» разгромила «Белененсеш» и вернулась в лидеры чемпионата Португалии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 25-го тура чемпионата Португалии «Бенфика» разгромила «Белененсеш» со счетом 4:0.

В составе победителей мячи забили Андре Алмейда, Константинос Митроглу, Эдуардо Сальвио и Жонас.

«Бенфика»с 63 очками вернулась на первое место турнирной таблицы, а «Белененсеш» расположился на 10-й строчке, имея в активе 32 балла.

В следующем туре «Орлы» 18 марта на выезде сыграют с «Пасуш де Ферейра», а подопечные Кима Машаду  в этот же день примут «Брагу».

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