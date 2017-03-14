Моуринью ответил фанатам «Челси», называвшим его Иудой
Главный тренер «Манчестер Юнайтед»
Жозе Моуринью ответил болельщикам «Челси», называвшим его Иудой во время матча
четвертьфинал Кубка Англии.
«Болельщики «Челси» могут говорить обо мне все,
что хотят. До момента, пока у них не появится тренер, который выиграет для них
четыре чемпионата, я буду их номером один.
Когда у них появится этот человек, я стану
номером два. Но до этого момента Иуда - это номером один для фанатов «Челси», -
заявил на послематчевой пресс-конференции Моуринью.
Португалец возглавлял лондонский клуб с 2004 по 2007 год, а затем с 2013-го по 2015-й. С «Челси» Моуринью трижды становился победителем чемпионата Англии.
Напомним, «Челси» с минимальным счетом обыграл «Манчестер Юнайтед» (1:0) и вышел в полуфинал турнира, где встретится с «Тоттенхэмом».
Матч
Челси - Манчестер Юнайтед - 1:0 (0:0)
Голы
Канте 52 (1:0).
Состав
Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Луиз, Алонсо, Кэйхилл, Канте, Виллиан (Фабрегас, 81), Матич, Азар, Мозес (Зума, 90), Коста (Батшуайи, 90)
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Дармиан, Джонс, Рохо, Смоллинг, Погба, Валенсия, Янг (Лингард, ), Мхитарян (Феллайни, 38), Эррера, Рэшфорд
Предупреждения:
Коста, 88 - Эррера, 20; Янг, 79
Удаления:
нет - Эррера, 35
Судья:
Майкл Оливер (Англия)
Место и дата
13 марта 22:45, Стэмфорд Бридж, Текстовая трансляция