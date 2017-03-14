Хорхе Сампаоли: Если мы будем нервничать, то победит «Лестер»
Главный тренер «Севильи» Хорхе
Сампаоли поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Лестором» в рамках
ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Нам не хватало стабильности, и
надо убедиться, что завтра на поле будет настоящая «Севилья», которая
покажет свой лучший футбол. Необходимо проявить все свои лучшие качества,
которые позволяли нам соперничать с «Барселоной» и «Реалом»
в Испании и добиваться успеха в Европе.
Надо попытаться сыграть так, как
мы делали это в гостевых матчах с «Ювентусом» (0:0) и
«Лионом» (0:0). Если мы будем слишком нервничать, победит команда в
синем. «Лестер» сейчас играет гораздо решительнее, это снова та
команда, которая выиграла чемпионат», - приводит слова Сампаоли официальный
сайт УЕФА.
Напомним, матча «Лестер» - «Севилья»
состоится сегодня, 14 марта и начнется в 22:45 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Матч
Место и дата
14 марта 22:45, Кинг Пауэр, Текстовая трансляция