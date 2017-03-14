Хорхе Сампаоли: Если мы будем нервничать, то победит «Лестер»

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Лестором» в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Нам не хватало стабильности, и надо убедиться, что завтра на поле будет настоящая «Севилья», которая покажет свой лучший футбол. Необходимо проявить все свои лучшие качества, которые позволяли нам соперничать с «Барселоной» и «Реалом» в Испании и добиваться успеха в Европе.

Надо попытаться сыграть так, как мы делали это в гостевых матчах с «Ювентусом» (0:0) и «Лионом» (0:0). Если мы будем слишком нервничать, победит команда в синем. «Лестер» сейчас играет гораздо решительнее, это снова та команда, которая выиграла чемпионат», - приводит слова Сампаоли официальный сайт УЕФА.

Напомним, матча «Лестер» - «Севилья» состоится сегодня, 14 марта и начнется в 22:45 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.