«Тампа-Бэй» обыграла «Рейнджерс», Кучеров - вторая звезда встречи

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» на домашнем льду уступил «Тампе» со счетом 3:2.

В составе победителей дубль оформил Брэйден Пойнт и один раз отличился Габриэль Дюмон, а у хозяев льда шайбы забросили Стивен Кампфер и Михаэль Грабнер.

Российский форвард гостевой команды Никита Кучеров провел на льду 21 минуту 41 секунду, отдал две результативные передачи и был признан второй звездой встречи.

«Рейнджерс» с 90 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, а «Тампа» в ней же расположилась на 10-й строчке, имея в активе 75 баллов.

В следующем туре команда из Нью-Йорка 18 марта примет «Флориду», а «Лайтнинг» 15 марта на выезде сыграет с «Оттавой».

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