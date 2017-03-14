«Тампа-Бэй» обыграла «Рейнджерс», Кучеров - вторая звезда встречи
В матче регулярного чемпионата
НХЛ «Рейнджерс» на домашнем льду уступил «Тампе» со счетом 3:2.
В составе победителей дубль
оформил Брэйден Пойнт и один раз отличился Габриэль Дюмон, а у хозяев льда
шайбы забросили Стивен Кампфер и Михаэль Грабнер.
Российский форвард гостевой
команды Никита Кучеров провел на льду 21 минуту 41 секунду, отдал две
результативные передачи и был признан второй звездой встречи.
«Рейнджерс» с 90 очками занимает
четвертое место в Восточной конференции, а «Тампа» в ней же расположилась на
10-й строчке, имея в активе 75 баллов.
В следующем туре команда из
Нью-Йорка 18 марта примет «Флориду», а «Лайтнинг» 15 марта на выезде сыграет с «Оттавой».
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